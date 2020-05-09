Крымский депутат назвал кощунством планы Зеленского установить колокол в Симферополе

Симферополь, 9 мая. Планы президента Украины Владимира Зеленского установить мемориальный колокол в Крыму выглядят кощунственно, поскольку его страна никакого отношения к полуострову не имеет. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, украинскому лидеру нужно перестать играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.

«Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно. Украинским властям нужно не столько новые памятники возводить, сколько сохранить существующие, которые напоминают о великой Победе советского народа над фашизмом» — сказал он РИА Новости.

Шеремет считает, что Киеву необходимо навсегда оставить претензии на Крым и начать выстраивать с Россией добрососедские отношения.

«Вот тогда и следует установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, символизирующий братские отношения двух государств», — подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине стартовал проект мемориальных символов, предполагающий установку четырех колоколов: в Луганской области, Закарпатье, Донецке и Симферополе, напоминает радио Sputnik. По его словам, они будут названы в честь победы, памяти, мира и единства, и когда на Украине наступит мир, зазвонят одновременно.

Однако украинский лидер не учел, что эта идея не вписывается в реальность, поскольку Киев больше не имеет отношения к Крыму и не контролирует Донецк.

Шеремет справедливо заметил, что украинским властям нужно оставить претензии на полуостров, так как с 2014 года он официально является российским регионом — тогда, по итогам референдума, подавляющее большинство жителей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с РФ.