Правнуки героев Великой Победы узнали о связи своих ветеранов с Рокоссовским и Сталиным

Акция «Бессмертный полк», которая проходит в этом году в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, собрала почти 3 миллиона участников. Внуки и правнуки героев Великой Победы устроили для своих ветеранов «шествие» портретов в Интернете. А некоторые провели целое исследование их боевого пути и сделали грандиозные открытия. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Елена Казанцева из Подмосковья после трехлетнего перерыва вновь вступает в ряды «Бессмертного полка». Биолог изучала растения за границей, вернувшись домой, решила: в Год памяти и славы фотографию деда, танкиста и изобретателя Михаила Марначева, должны увидеть все. Эпидемия не помеха: онлайн-акция стала отличной альтернативой уличной процессии.

«Когда я училась по программе обмена в Японии, услышала, что ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил, оказывается, Советский Союз. Когда слышишь, что фашизм победил не он, а какая-то другая страна, хочется участвовать в Полку памяти, рассказывать всем в библиотеках и школах, что нет, война была и мы несли колоссальные потери! Мой дед воевал, рассказывал нам о войне. И бабушка тоже — о тех чувствах, которые они испытывали, когда 9 мая пришла победа», — сказала корреспонденту ФАН жительница деревни Борзые.

Уроженец Истринской земли Михаил Марначев прошел на танке Т-34 всю войну — от Москвы до Кавказа, воевал в Крыму, на Украине, разработал боевое отделение первой боевой машины пехоты.

«Я очень горжусь этой историей», — улыбается внучка.

Отец Елены, знаменитый скульптор Сергей Казанцев, в честь 60-летия Великой победы установил в селе Красная горка мемориал с портретом легендарного тестя, а рядом с домом разбил именной парк. На входе посетителей встречает ветеран войны в каске с фрагментом плащ-палатки. Постамент памятника демонстрирует награды героя — Орден Отечественной войны и медаль За победу над Германией. Внучка регулярно водит сюда экскурсии.

Рассказать о своем герое онлайн не терпится потомкам артиллериста Ивана Саблина, родившегося в Оренбургской области. В 19 лет будущий командир минометного расчета оказался на Волховском фронте. Орденом Славы второй степени Ивана Федоровича наградили в 1945 году за наступление в Восточной Пруссии в числе войска 2-го Белорусского фронта.

«За три подвига у него должно быть три медали — Ордена Славы. А у него только… вот», — показывает корреспонденту ФАН две награды отца жительница Щелково Елена Сорокоумова.

Накануне 75-летия Великой Победы семья узнала, что ветеран войны дважды приставлен к награде Орденом Славы третьей степени за освобождение Ленинграда и островов Выборгского залива.

«Один раз ему вручили на фронте Орден Славы третьей степени, а потом в архивах наши, что в сентябре 1944 года было еще одно представление к этой награде. Но ее ему не вручили, — рассказала дочь ветерана. — Когда после его смерти пришел наградной лист, мы подумали, что это просто ошибка!»

Открытие сделала племянница Элина Шамонова, готовясь к конкурсу «Правнуки победителей» от организаторов «Бессмертного полка». Помогли всеведущий Интернет и архивы Минобороны РФ.

«Я сначала была в шоке, что мой прадед был таким героем! Я была очень горда, что он был настолько храбрым, — признается корреспонденту ФАН девятиклассница. — Если бы не акция и не конкурс, я и моя семья не узнали бы об этом».

Благодаря исследованию правнучки победителя, семья нашла официальное подтверждение тому, что ветеран участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.

«Их колона была невысокого роста, и они стояли в стороне. Константин Рокоссовский спрашивает, почему эти там стоят? Ему отвечают: «Они ростом не подходят». Он сказал: «Что? Воевать значит они подходили?» — рассказывает Елена Сорокоумова.

Так, по воле Маршала Советского Союза Иван Саблин удостоился чести пройти в колонне.

«Я считаю, чтобы не сомневаться, нужно самому проделать исследовательский путь, найти информацию, чтобы быть уверенным и гордиться за свою страну, своих родственников», — уверена Элина.

И вот пробил звездный час — 9 мая герои-победители Великой Отечественной войны шествуют по телеэкранам страны. София Докукина из Долгопрудного мониторит портрет своего прадеда Василия Камышанова. 17-летнего уроженца Воронежской области не взяли на фронт из-за худобы, и тогда он обратился с просьбой к самому Иосифу Сталину.

«Представьте, написать письмо Сталину с просьбой, чтобы его зачислили на фронт!» — восклицает школьница.

Через три месяца от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР пришел ответ: определить добровольца в связисты. Теперь София ровняется на отважного прадеда.

«У меня была давняя мечта заниматься конным спортом. После того, как я прочла дедушкино письмо, у меня возникла мотивация добиться этого, — рассказала она корреспонденту ФАН. — Дедушку не приняли в армию, но он не опустил руки. Он написал письмо Сталину и все-таки попал. Так и я. Мне врачи запретили, а я вылечилась!»

За участие в Курской битве, боях на Западной Украине и в Карпатах воронежскому связисту суждено было получить, помимо прочих наград, два Ордена Славы и Орден Красной Звезды. Благодаря исследованию правнучки, родные впервые увидели наградные листы.

«Ничто не остановит его, когда он идет на выполнение боевого задания… Одним из первых форсировал реку Днепр… Непрерывно держал бесперебойную связь батальона с полком… устранял 15 порывов телефонной линии за один день… убил при этом шесть гитлеровцев», — следует из документов, найденных школьницей в Сети.

В День Победы семья Докукиных с не меньшим удивлением и радостью узнала, исследование Софии стало одним из 17-ти лучших на федеральном этапе конкурса «Правнуки победителей». Девятиклассница обошла 16 тысяч конкурсантов.

«75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне стала для нас очень значимой в связи с победой в конкурсе. Именно эту дату мы не забудем никогда, — заявила корреспонденту ФАН мама победительницы Наталья Докукина. — Участие в нем подвигло нас на дальнейшие поиски. Хочется найти живых сослуживцев, их родственников, обменяться с ними информацией. Мы будем искать дядю моей свекрови, который пропал без вести в 1942 году. О нем тоже ничего не знаем».

Победители конкурса пройдут в первых рядах шествия «Бессмертного полка». Как пообещал участникам акции президент России Владимир Путин, парад на Красной площади и марш непременно состоятся. Юбилей Победы, по словам главы государства, будет отмечаться «широко и достойно», когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.