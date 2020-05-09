МИД Турции удалил пост с благодарностью России после критики в Twitter

Анкара, 9 мая. Министерство иностранных дел Турции удалило пост с благодарностью МИД России из-за недовольства в турецком сегменте Twitter.

Посольство РФ в Анкаре решило морально поддержать Турцию в борьбе с коронавирусом, разместив в соцсети Twitter «Янычарский марш» (Ceddin Deden), исполненный Академическим ансамблем Александрова на турецком языке. В ответ на этот внешнеполитическое ведомство Турции репостнуло видео со словами «Спасибо, Россия!»

Жители республики с критикой отнеслись к решению Анкары поблагодарить российскую сторону. В Twitter стало появляться большое количество комментариев негативного содержания в адрес Москвы. Некоторые из них напомнили о потерях турецких ВС в Идлибе 27 февраля — тогда правительственные войска Сирии нанесли превентивный удар по позициям поддерживаемых Анкарой боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), готовивших наступление. Среди боевиков присутствовало большое количество турецких военных, в результате удара погибли как минимум 33 военнослужащих. Москва подтвердила, что турецкая сторона поддерживала террористов, именно поэтому Сирия была вынуждена провести защитную операцию.

Изначально МИД Турции закрыл комментарии к посту, а потом и вовсе удалил его.

