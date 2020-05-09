Федоров назвал Facebook оружием Запада в информационной войне против России

Москва, 9 мая. Пользователи Facebook сообщают, что администрация соцсети удаляет посты со снимками, на которых запечатлены советские солдаты, водружающие знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года. По словам пользователей, соцсеть блокирует и удаляет подобные публикации, так они якобы «нарушают нормы сообщества».

Депутат Госдумы Евгений Федоров выразил уверенность, что социальная сеть Facebook намеренно осуществляет действия, которые угрожают информационной безопасности России.

«Надо было зачищать всю эту американскую контру несколько лет назад, когда все эти YouTube и Facebook только появились… Они и тогда нам гадили, а сейчас, пользуясь тем, что они монополисты в российском информационном пространстве, и их как бы уже боятся трогать, они будут откровенно проводить антироссийскую политику», — пояснил парламентарий.

Федоров также добавил, что это не первые подобные действия со стороны американских социальных сетей. По его словам, Facebook является инструментом информационной войны, которую Запад ведет против России, передает Nation News.

«Естественно, американцы будут добиваться своего. Это информационная война! А на войне врага нужно уничтожать, и делать это лучше заранее, а не когда он ударит тебе в спину», — подчеркнул Федоров.

Стоит отметить, что Facebook уже не первый раз блокирует публикации российских пользователей. Кроме того, американская соцсеть открыто демонстрирует двойные стандарты в сфере свободы слова. Facebook уже давно превратилась в инструмент политической пропаганды и информационной войны Запада против России, который также используется для вмешательства во внутренние дела нашей страны.