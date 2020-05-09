Зеленский хочет установить мемориальные колокола Победы в Крыму и Донецке

Киев, 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении установить в стране четыре колокола Победы, по одному из которых он планирует разместить в неподконтрольном киевской власти Донецке и российском Симферополе.

Своими планами о новых мемориальных символах Зеленский поделился в ходе обращения к гражданам по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить на Украине четыре колокола», — сообщил он.

Первый колокол памяти, по словам главы государства, будет установлен в Луганской области, где в 1942 году началось освобождение Украины. Второй появится в Закарпатье, рядом с местом, где «завершилось изгнание захватчиков».

Третий и четвертый колокола, согласно задумке украинского лидера, будут находиться в Донецке и Симферополе.

«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе», — добавил президент Украины.

Зеленский заявил, что когда на Украине настанет мир, все колокола «одновременно известят об этом знаковом событии» в истории страны, символизируя единство как залог мира и победы.

Киев до сих пор продолжает рассматривать фантомную возможность возвращения Крыма в состав Украины и надеется вернуть под контроль республики Донбасса — ДНР и ЛНР. Однако субъекты в 2014 году сами приняли решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.

Напомним, что Крым официально стал российским регионом по итогам референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные результаты голосования, Киев отказался признавать полуостров частью России.

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Киева шесть лет назад после государственного переворота в столице, субъекты отказались подчиняться новым украинским властям. В ответ Киев развернул против них военную операцию, положив начало затяжному конфликту на юго-востоке страны.