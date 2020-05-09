Коротченко рассказал о современных возможностях «Мертвой руки», пугавшей США в 70-х

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему в США вспомнили о советской секретной системе «Мертвая рука», державшей в страхе американцев в период холодной войны.

Говоря о комплексе автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон напомнил, что в 70-е годы прошлого века СССР возглавлял гонку ядерных вооружений и построил «безотказную систему запуска любых межконтинентальных баллистических ракет, выживших после первого американского удара».

В США советский комплекс «Периметр» получил название Dead Hand или «Мертвая рука», поскольку он был способен совершить возмездие, даже если высшее командование Советского Союза, Москва и другие города стали бы «тлеющими кучами пепла» после американского удара. И этого в США очень боялись.

«Не знаю, почему обозреватель The National Interest вдруг вспомнил о «Мертвой руке». Возможно, наткнулся на какие-то архивы. Но этот советский комплекс до сих пор используется Россией, но в усовершенствованном виде. То есть США по-прежнему нужно бояться сурового возмездия», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Аналитик еще раз повторил, что речь идет о системе гарантированного ответного удара, который произойдет, даже если Россия будет первой атакована противником с использованием ядерного оружия. И благодаря этой системе, в том числе, последовательно обесценивается американская концепция мгновенного глобального удара.

«Система позволяет совершить ответные пуски возмездия по агрессору, лишив его иллюзии о том, что его первая внезапная атака может быть успешной. Реализуется это, прежде всего, за счет наличия в структуре стратегических ядерных сил России так называемого потенциала ответного удара. Это мобильные ракетные комплексы, текущее местонахождение которых не может быть установлено техническими средствами разведки противника. В частности, это подвижный грунтовый комплекс РС-24 «Ярс» разработки Московского института теплотехники. Соответственно, это межконтинентальная баллистическая ракета, размещенная на высокопроходимом подвижном шасси. «Ярсы» несут дежурство в позиционном районе скрытно, рассредоточено. Спутниковая разведка противника не может вскрыть их текущее местоположение, поэтому нельзя их уничтожить», — объяснил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы надежно страхуют нас от любых сценариев внезапной войны.