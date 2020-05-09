Блокадная экспозиция открылась напротив Пискаревского кладбища. ФАН-ТВ

К празднику Победы напротив Пискаревского мемориального кладбища открылась экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда. А ведь недавно на этом месте располагалась шашлычная. По просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова павильон перепрофилировали под филиал музея.

«Мы долго думали, надо ли показывать совсем тяжелые вещи, но решили, что необходимо. Потому что, к сожалению, память о войне сейчас становится какой-то рафинированной, все время пытаются показать, что все было не так страшно, что мы зря носимся с памятью. Это неправильно, это неправда. И мы показали самую страшную трагедию, которая была в годы блокады, когда хоронят детей», — рассказывает создатель «Ленрезерва» Анатолий Бернштейн.

На выставке представлено оружие, военная амуниция, продуктовые талоны. Показано, как работало радио и городской транспорт. Ужас вызывают записки-объявления, которые распространяли жители и коменданты Ленинграда: расстрел за употребление в пищу человеческого тела, обмен дорогостоящего антиквариата и драгоценностей на кусок хлеба.

Глава города посетил выставку и выразил огромную благодарность от лица всех жителей за организацию «такого музея на месте шалмана».

«На самом святом месте, прямо напротив главного входа на Пискаревское кладбище, сделан действительно краткий экскурс в те сложные, трагические дни. И тогда город жил, героически трудился. Но самое главное — победил», — подчеркнул губернатор.

Высоко оценили новую экспозицию и те, кто сам помнит то страшное время. Председатель совета ветеранов Василий Волобуев выразил свое почтение создателям музея за сохранение той памяти, которая должна жить вечно.