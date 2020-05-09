Главные новости 9 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 9 мая.

Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки стали Москва, Подмосковье и Петербург. Названы лидирующие регионы РФ по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.

Дочь Валерия Меладзе дизайнер украшений Инга рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Дочь Валерия Меладзе рассказала о своем отношении к Вере Брежневой.

Всего в стране зафиксировано 1827 летальных случаев среди больных с COVID-19. Более 100 пациентов с коронавирусом скончались в РФ за сутки.

Звезда «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева возмутилась из-за слов врача Елены Малышевой. Водонаева заявила, что Малышеву надо оштрафовать за слова о коронавирусе.

Настя Каменских и Потап удивили публику неожиданной свадьбой, после которой пара перестала скрывать свои отношения. Каменских поздравила Потапа обнаженным фото в постели.

Главврач городской клинической больницы №52 Алена Загребнева рассказала о прорывных способах лечения коронавирусной инфекции. Ревматолог Загребнева рассказала о новых способах лечения COVID-19.

Требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин ужесточатся с 1 июля 2020 года. В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин.

С 13 мая жителей столицы ожидает аномально холодная погода. В это время днем в городе ожидается от 9 до 14 градусов. Синоптик Вильфанд заявил, что скоро в Москву придет аномально холодная погода.

Росстат подсчитал норму суточного довольствия военнослужащих Советской армии в годы Великой Отечественной войны. Росстат назвал суточную норму еды советского солдата в годы войны.

Ученые заявили, что заражение коронавирусом при купании, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным. Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании.