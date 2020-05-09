Академик Покровский объяснил опасность COVID-19 для курильщиков

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Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции, считают специалисты ВОЗ. Чем обусловлена эта уязвимость, и почему COVID-19 представляет большую опасность для курильщиков? На этот вопрос ответил академик РАН, российский медик Вадим Покровский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

С чего все началось

Ранее появились публикации, основанные на результатах исследований французских специалистов. В них отмечалось, что курильщики якобы меньше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Главе подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове пришлось опровергать эту информацию на брифинге в Женеве.

Она напомнила: вред табака для здоровья — факт. Ежегодно от курения по всему миру погибают миллионы людей.

«Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть», — сказала Мария Ван Керкхове.

Почему COVID-19 опасен для курильщиков

Ущерб, который табак наносит легким, делает курильщиков уязвимыми для коронавирусной инфекции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал российский медик, академик РАН Вадим Покровский.

Курение разрушает легкие, а COVID-19 — заболевание как раз таки дыхательных путей.

«Курильщики более уязвимы, потому что у них естественная структура легких уже нарушена в результате курения. Все видели картины из разряда «легкие курильщика», — напомнил Вадим Покровский.

Более того, пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, у курильщиков может протекать более тяжело, чем у пациентов, не зависимых от этой вредной привычки.

«В этом случае они более уязвимы. Если начинается вирусная пневмония — она для поврежденных легких более опасна, чем для неповрежденных», — объяснил Вадим Покровский.

Напомним, в России по последним данным зарегистрированы более 198 тысяч случаев заболевания COVID-19. За последние сутки было выявлено 10,8 тысячи заболевших. За весь период распространения инфекции в России от заболевания скончались 1827 человек. Более 31,9 тысячи пациентов выздоровели.

Ученые считают, что распространение заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, началось в Китае. Власти КНР в конце декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Позже специалисты узнали, что причиной заболевания является новый тип коронавируса. Инфекция стала распространяться и за пределами Китая, и в марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. По последним данным, в мире заражены более четырех миллионов человек.