Вопреки пандемии, в Варне прошел традиционный «Бессмертный полк». Колонка Владимира Тулина

75-летие Победы над нацистской Германией отметили болгарские и русские жители Варны, а также гости из соседних областей, проведя акцию «Бессмертный полк».

С раннего утра у памятника болгаро-советской дружбы у подножия холма Турна-тепе стали собираться люди. Всем прибывшим раздавали георгиевские ленточки. Многие участники акции приезжали на машинах, на которых была изображена не только символика Дня Победы, но и целые картины, демонстрирующие подвиг Советской армии. Некоторые наши соотечественники были одеты в советскую форму времен войны. Выделялся статный мужчина в одеянии полковника. Даже болгарские полицейские, которых прислали для охраны правопорядка, с ним сфотографировались, а позже украсили свою форму георгиевскими лентами, что вызвало бурные аплодисменты присутствующих.

Вскоре появился генеральный консул России в Варне Владимир Климанов, который пришел с портретом своего деда, младшего лейтенанта Алексея Климанова. Собравшиеся еще около получаса фотографировали друг друга, а потом делали снимки на лестнице, ведущей к памятнику. Генеральный консул поздравил всех присутствующих с Днем Победы, а в ответ прозвучало троекратное «Ура!».

После этого все участники акции сели в машины и поехали на центральное кладбище Варны. Дело в том, что власти страны запретили движение пеших колонн по городу, поэтому всем заранее объявили, что на «Бессмертный полк» необходимо приехать на своем автомобиле. В результате собравшиеся проехали через все центральные районы Варны в сопровождении дорожной полиции. Колонна из десятков машин растянулась на несколько километров. Впереди нее были мотоциклисты из варненского отделения мотоклуба «Ночные волки». В каждой машине было минимум два человека: один — за рулем, а другой держал, выставленный в окно, портрет своего родственника, воевавшего в Великую Отечественную войну.

В этом году участие в акции приняли многие болгары, которые приехали с портретами болгарских партизан и воинов, сражавшихся против нацистов в Югославии и Венгрии. Из установленных на машину динамиков звучали песни времен войны: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», ну и, конечно, «День Победы». Во время проезда по городу почти все прохожие фотографировали колонну, а многие махали «Бессмертному полку» рукой.

На центральном кладбище все пришли к братской могиле, где захоронены 43 советских воина, которые умерли от ран в военных госпиталях на территории Болгарии. К мраморной плите и обелиску, увенчанному золотой звездой, пришли трое болгарских ветеранов войны, один из которых нес большой флаг России. Многие хотели с ними сфотографироваться, и ветераны никому не отказывали.

К братской могиле были поднесены венки от генерального консульства России и от общественных организаций. Также участники акции возложили цветы к могильной плите, где высечены имена погибших. Еще долгое время жители Варны общались друг с другом на русском и болгарском языках и пели песни военных лет.

Также участники акции обсудили выступление министра иностранных дел Екатерины Захариевой. Ранее она сообщила о декларации по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны, которую она подписала вместе с министрами иностранных дел еще восьми восточноевропейских стран ЕС и США. В ней, в частности, сказано:

«Хотя май 1945 года и принес конец Второй мировой войне, с ним не пришла свобода для всей Европы. Центральная и восточная части континента остались под управлением коммунистических режимов в течение почти 50 лет. Балтийские державы были оккупированы противозаконно и аннексираны, а Советский Союз схватил остальные народы в железную хватку через невиданную военную силу, репрессии и идеологический контроль. В течение многих десятилетий множество европейцев из центральной и восточной части континента жертвовали своими жизнями, устремленные к свободе. И в то же время миллионы были лишены своих прав и основных свобод, были подложены на мучения и насильственное расселение».

Все были единодушны в том, что большего издевательства над всеми людьми, празднующими 75-летие Победы, чем эта декларация, фактически приравнивающая СССР к Третьему рейху, и придумать невозможно. Русский житель Варны Александр Ефимов, например, сказал:

«Наконец-то продолжатели дела доктора Геббельса выдали себя. Он в течение последних лет своей жизни врал, что нацисты защищают Европу от советских ужасов, а теперь США и их сателлиты говорят то же самое».

Болгарин Веселин Попов напомнил присутствующим: