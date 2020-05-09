Премьер Индии поздравил Путина и россиян с 75-летием Победы

Нью-Дели, 9 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского президента Владимира Путина и всех россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Индийский премьер отметил, что его страна вместе с Россией торжественно вспоминает 75-ю годовщину Победы. Он напомнил, что «десятки тысяч индийских солдат также принесли величайшую жертву во Второй мировой войне», указал «Царьград».

«Мои теплые поздравления президенту Путину и российскому народу по этому случаю», — написал Мода в своем аккаунте в Twitter.

Россия получила поздравления с Днем Победы от многих лидеров иностранных государств, в том числе от главы Белоруссии, первого президента Казахстана, премьер-министра Великобритании, указал Infox.ru.

В этом году в программе празднования Дня Победы произошли серьезные изменения из-за пандемии коронавируса. В частности, отменены массовые мероприятия, скорректирована программа парада Победы. Президент России Владимир Путин заверил россиян, что РФ «достойно и широко» отпразднует 75-летие Победы, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется, пишет Deita.ru