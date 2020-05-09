Москва, 9 мая. Россиянам разрешат прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Можно будет выходить на прогулку с ребенком. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых», — пояснила она.

Руженцова также добавила, что россиянам могут разрешить занятия спортом на улице.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек умерли. Более 26 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.