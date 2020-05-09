قال المحلل السياسي أندريه كوشكين لوكالة الأنباء الفيدرالية إن إعادة زرع أشجار النخيل ومواقع التراث الثقافي في تدمر وإنشاء مراكز سياحية وإحياء الصورة الفريدة لسوريا هي الطريقة التي تقوم بها حكومة بشار الأسد بإعادة بناء البلاد.

إعادة احياء الواحات

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء عن بدء العمل من قبل متخصصين من دائرة الزراعة في محافظة حمص لترميم مراكز زراعة النخيل الواقعة بالقرب من مدينة تدمر.

نخيل التمر هو أحد الرموز الرئيسية للواحة بجوار تدمر وصحراء البادية المحيطة بها. خلال الحرب ، عانت أشجار النخيل من أضرار جسيمة ، ولكن الآن يتم ترميمها بنشاط.

ووفقًا لمدير مراكز زراعة النخيل أحمد سعود يوسف ، كجزء من أعمال الترميم ، يتم ترتيب الأشجار وقطعها وفقًا لتقنية خاصة لتحقيق نمو أفضل. بالإضافة إلى إصلاح الآبار وشبكة الري.

وبحسب بيان أحمد سعود يوسف ، فإن مراكز تربية النخيل الثلاثة الواقعة بالقرب من تدمر عانت من أعمال الإرهابيين. في السابق ، تجاوز العدد الإجمالي للأشجار 16 ألف شجرة ، وتم حفظ ما يزيد قليلاً عن 9 آلاف شجرة نخيل.

أخبر رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا و الخبيرة في رابطة العلماء السياسيين العسكريين أندريه كوشكين ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، كيف وصل الإرهابيون إلى الأراضي السورية.

نهب الممتلكات الثقافية

كما أشار محاور وكالة الأنباء الفيدرالية،ان لم يكن أحد يهتم بتنمية الزراعة والمؤسسات والاقتصاد عامتا في الاماكن التي قام متطرفو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فرض نفوذهم ، . كان المسلحون مهتمين فقط بالسطو والعنف.

يقول أندريه كوشكين: "في ذلك الوقت ، زادت الجماعات المسلحة من حيث الحجم ، مع ازدياد قوة الإرهابيين بنهب باطن الأرض السوري وبيع الآثار التاريخية في السوق السوداء".

الانتصار الحاسم

تم تحرير تدمر مريتين من إرهابيي "تنظيم الدولة الإسلامية" ، لم يرغب الجهاديين المتطرفين فقدان السيطرة على هذا المركز الاستراتيجي الهام. تم طرد المقاتلين بالكامل من المدينة بمشاركة روسيا في بداية مارس 2017.

خلال السيطرة الإرهابية على تدمر ، تم تدمير العديد من مواقع التراث الثقافي. وضعت دمشق خطة لترميم المعالم المعمارية مباشرة بعد تحرير المدينة: القوس الضخم وأبراج المقابر. بعد ذلك ، التخطيط لبناء معابد بل وبعلشمين التي دمرها الإرهابيون بالكامل.

وفقا لأندريه كوشكين ، كانت مساعدة روسيا على وجه التحديد هي التي تمكنت من إعطاء الحكومة السورية الفرصة لبدء إعادة بناء البلاد والمناطق المتضررة من أعمال المسلحين.

لا شك في أنه إذا لم تكن القوات الروسية قد وصلت إلى سوريا في 30 سبتمبر 2015 ، فقد كان سينجح المسلحون في تحقيق خططهم لتدمير الدولة العربية وتحويلها إلى دولة مقسمة. وقال العالم السياسي إن المساعدة التي قدمتها موسكو بناء على طلب الرئيس السوري حالت دون هذا السيناريو السلبي ، وبالتالي فإن المساهمة الشاملة للأخصائيين الروس في مكافحة الإرهابيين يمكن اعتبارها حاسمة.

كما يلاحظ محاور وكالة الأنباء الفيدرالية ،بإن الرئيس المنتخب بشكل شرعي بشار الأسد يهيئ جميع الظروف لتعزيز الاقتصاد السوري من خلال التنمية ، بما في ذلك السياحة والزراعة.

"بالطبع ، هذه العملية لا يمكن أن تكون سريعة ، لكننا نرى العمل في هذا الاتجاه. يمكن للاستثمارات أن تساعد في تسريع إحياء هذه الدولة العربية ، وهي بحاجة إلى أن تكون ليس فقط من حلفاء سوريا روسيا أو إيران أو الصين ، ولكن أيضًا من دول العالم الغربي.

قال خبير من رابطة العلماء السياسيين العسكريين: "سوف تستفيد أوروبا نفسها من تطور سوريا ، لأن هذا يمكن أن يحل مشكلة اللاجئين ويقيم النظام في الشرق الأوسط. لكن يجب ملاحظة أن روسيا يمكن أن تصبح لاعبا رئيسيا في استعادة سوريا ، لأننا ليس لدينا رغبة فحسب ، بل أيضا فرص ".

الإمكانات السياحية

وفقا لأندريه كوشكين ، كانت سوريا دولة سياحية فريدة من نوعها في سنوات ما قبل الحرب ، والواحة بالقرب من تدمر تزين مناطق الترفيه ، وتجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم. لقد دمرت الأعمال اللاإنسانية للمنظمات الإرهابية كل هذا ، لكننا نرى الكثير من العمل لاستعادة العظمة السابقة ، لأن الشعب السوري غير مستعد لتحمل الوضع الحالي لأفقه.

واختتم محاور وكالة الأنباء الفيدرالية"من خلال استعادة المواقع السياحية وإمكاناتها ، تعيد حكومة بشار الأسد إحياء مكانة سوريا كمكان فريد في الشرق الأوسط. وبالفعل ، من أجل إعادة المسارات السياحية وجذب المسافرين ، من الضروري استعادة هذه الأماكن المهمة".