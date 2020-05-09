Сатирик Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Москва, 9 мая. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин сообщил, что госпитализирован в больницу с коронавирусом.

Российский юморист проходит лечение в столичной Городской клинической больнице №52, сообщает газета «Известия».

До госпитализации сатирик рассказывал, что чувствует себя плохо. Он жаловался на проблемы с дыханием, но точного диагноза не знал. По его словам, положительный результат теста на COVID-19 пришел накануне, 8 мая.

Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно дальнейшего состояния артиста, а сам Трушкин надеется, что вскоре ему станет лучше.

Недавно коронавирус был диагностирован у известной актрисы Татьяны Васильевой. Незадолго до выявления инфекции артистка, как и Трушкин, жаловалась на характерные симптомы заболевания. Правда, у нее наблюдались температура и кашель.

Также в мае COVID-19 был выявлен у телеведущей, наиболее известной по программе «Орел и Решка. Шопинг», Марии Иваковой. Она рассказала, что начала чувствовать ломоту в мышцах и потеряла обоняние. Девушка заверила, что у нее болезнь «протекает спокойно».

Подозревается коронавирус у звезды сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя» Петра Красилова. В комментарии Федеральному агентству новостей актер сообщил, что пока не может точно сказать, является ли носителем новой инфекции. При этом он уточнил, что у него пневмония, но она проходит в легкой форме, поэтому его не госпитализировали, а оставили лечиться дома.