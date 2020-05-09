Медики России в День Победы поблагодарили ветеранов за великий подвиг

Москва, 9 мая. Российские медики поздравили ветеранов с Днем Победы. Они поблагодарили тех, кто дал будущее этой стране, кто подарил людям свободу.

С 75-летие Победы россиян поздравил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Дорогие ветераны, обращаюсь также к своим коллегам, врачам, медицинским сестрам. Поздравляю вас с Днем Победы», — сказал министр.

Медики подтверждают, что ветераны являются самой большой ценностью для общества. Поколение победителей, которое передает свою мудрость, учат стойкости и гуманизму.

«Мы обязаны вам своими жизнями. За то, что можем любить и строить семьи, растить детей, радоваться», — отметил директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов.

Волонтеры-медики пообещали, что подвиг ветеранов никогда не будет забыт. Они расскажут об этом своим детям, а те — внукам. И память о героическом наследии советских солдат будет жить в поколениях.