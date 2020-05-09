Навальный выдает мошенников за «жертв» эпидемии, требуя раздать деньги россиянам

Москва, 9 мая. Скандальный блогер Алексей Навальный запустил «акцию», в рамках которой люди с сомнительной репутацией рассказывают о проблемах с работой, возникших во время эпидемии коронавируса.

Представленные Навальным герои рассказывают о своих финансовых трудностях, а также агитируют поддержать петицию «5 шагов Навального». При этом в одном из роликов выступили люди, которые длительное время занимались налоговыми «махинациями».

Одним из таких героев стал Андрей Ануфриев из Челябинска, который якобы вынужден трудиться на двух работах. Молодой человек утверждает, что ему на 60% сократили размер заработной платы на первой работе. Вторая работа, которая связана с перевозкой людей оказалась «вне закона, потому что ГИБДД выписывают штрафы».

Стоит отметить, что в Челябинской области работает общественный транспорт и такси. Судя по всему, герой из ролика Навального не был официально трудоустроен, в результате чего оказался в трудной ситуации. При этом появление Ануфриева в видеоблоге Навального не является случайным, так как он давно крутится в либеральных кругах, а также неоднократно принимал участие в пробежках с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

Кроме того, несколько дней назад «пострадавшей» героиней видеоролика Навального стала нарушающая законы предприниматель. Хозяйка частного детского сада в Красноярске Светлана Алвес, пожаловалась на недостаточную помощь со стороны государства. Женщина утверждала, что ей нечем выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Позднее выяснилось, что все ее сотрудники не работали официально.

«Сотрудники у меня работают неофициально. Получилось так, что обещанную сумму в 12 тысяч рублей они не получат от государства, потому что они неофициально работают. Я не смогла им оплатить ни отпуск, ни зарплату», — сказала Алвес.

Стоит напомнить, что неуплата предпринимателем страховых взносов и налогов на зарплату работников предполагает административную или уголовную ответственность, передает «ПолитЭксперт».

Навальный не первый раз попадает в подобную ситуацию из-за своей любви к дешевым сенсациям. Героями его видеороликов становятся граждане, которые способные себя обеспечить. При этом они требуют у властей деньги несмотря на то, что долгое время обманывали государство, сознательно идя на преступление. Сам Навальный не спешит помогать сторонникам, превращая их в пешек своей грязной политической игры.