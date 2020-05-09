Салех и шейхи племени ад-Дасра обсудили ситуацию в Ливии на фоне вторжения Турции

Тобрук, 9 мая. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех провел встречу с делегацией шейхов племени ад-Дарса для обсуждения ситуации в стране. Подробности рассказал Фатхи Абдель Карим аль-Марими, советник председателя Палаты представителей по вопросам СМИ.

По словам советника, на переговорах были подняты вопросы, касающиеся политической сферы, а также общественных отношений. Стороны обсудили текущую обстановку в Ливии, обменялись мнениями по мирному урегулированию внутриливийского кризиса, в том числе и по инициативе, ранее предложенной Салехом. Участники встречи сошлись во мнении о необходимости объединения усилий всех общественно-политических сил для скорейшей стабилизации обстановки в стране. Помимо этого, была подтверждена общая линия по полной ликвидации терроризма, поддерживаемого турецкой стороной. Агила Салех от лица Палаты представителей и шейхи племени ад-Дарса осудили Турцию за вмешательство в дела Ливии, назвав его неприкрытым нападением на суверенное государство.

Напомним, председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар выступили с совместной инициативой по созданию гражданского государства в Ливии. Жителям страны предстоит определить посредством голосования состав нового Президентского совета, который будет руководить страной в последующий период. При этом, как подчеркнул Салех, урегулирование кризиса в стране должно происходить при участии международного сообщества.

Как ранее подчеркивал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, Анкара задействовала все виды войск для вмешательства во внутриливийский кризис. Помимо поставок оружия террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), Турция занимается вербовкой сирийских радикалов, отправляя их в Ливию. Сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice сообщила, что вербовщики привлекают детей для участия в боевых действиях.