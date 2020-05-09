Китайский профессор назвал самое опасное свойство коронавируса

Москва, 9 мая. Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань заявил, что высокая заразность SARS-CoV-2 делает коронавирус очень опасным, пишет Huanqiu.

Он отметил, что SARS-CoV-2 передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это и делает новый тип коронавируса опаснее, констатировал профессор.

В связи с этим, указал врач, для защиты от новой инфекции нужно организовать четырехкомпонентную систему борьбы: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция.

Ранняя защита сводится к индивидуальным мерам (ношение масок и перчаток, мытье рук, соблюдение социальной дистанции). Для раннего выявления необходимо оперативно выявить людей, страдающих от симптомов как у коронавируса. Кроме того, важен ответственный подход самих заболевших — как только появляются признаки болезни нужно незамедлительно обратиться к врачу, указал Наньшань.

Диагностика важна для изоляции зараженных и отделения их от обычных больных в медучреждениях. При этом, как считает ученый, качественно взять анализы возможно только в амбулаторных условиях.

Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов заболевших со здоровыми людьми.

За последние сутки в России зарегистрировано 10 817 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 9 мая выявлено 198 676 человек с коронавирусом, из них 31 916 человек выздоровели, 1827 скончались.