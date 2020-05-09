Клинцевич резко отреагировал на слова Белого дома о «победителях нацизма» США и Британии

В Instagram Белого дома опубликован видеоролик, утверждающий, что победа над нацизмом — это исключительная заслуга США и Великобритании. На это отреагировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это продолжение кампании по переписыванию истории и дискредитации России, — резко заявил сенатор Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Чтобы добиться своих целей, американцы пытаются отобрать у России самое главное ее мировое достижение — победу над фашистской Германией. А свидетелей тех исторических событий, людей, освобожденных от фашизма, сегодня осталось единицы. Их внукам и правнукам уже хорошенько промыли мозги. Поэтому такие видеоролики все больше и больше прокатывают».

Однако парламентарий считает, что у современной России есть все возможности не дать Западу переписать историю в свою пользу, и наша страна готова жестко отвечать на кампанию по принижению ее роли в победе над фашизмом.

«Очень важно, чтобы мы рассказывали, как все было на самом деле, ссылаясь на исторические документы и архивы. И не только в такие особенные дни, как сегодняшний, а постоянно, жестко, непреклонно. Мы должны говорить о той роли, которую сыграли советские войска и многонациональный советский народ в Победе над нацистами. Никто не должен забывать, что наша страна сделала для человечества ценой 27 миллионов жизней своих граждан», — отметил Франц Клинцевич.

При этом он выразил надежду, что за рубежом еще остались люди, которые критически относятся к информации, распространяемой Белым домом, и понимают, что США и Великобритания не являются теми, кем они пытаются себя выставить.

«Слава богу, что сегодня есть не только авторитетные историки, которые в своих работах рассказывают современникам, что происходило в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, но и честные СМИ, которые распространяют правдивую информацию и не дают нам забыть о подвигах наших предков, а тем, кто за рубежом — не дают возможности перечеркнуть наше героическое прошлое», — добавил сенатор.

Видеоролик, опубликованный в Instagram Белого дома 9 мая, представляет собой поздравление, в котором сказано, что 8 мая 1945 года США и Великобритания «одержали победу над нацистами». О Советском Союзе в нем нет ни слова.