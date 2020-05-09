Росгвардейцы спели «День Победы» на языках народов России

Москва, 9 мая. Сотрудники Росгвардии поддержали акцию «День Победы на всех языках», записав видеоролик на татарском, калмыцком, башкирском, аварском и других языках.

Музыкальный марафон объединил талантливых росгвардейцев от Крайнего Севера и Сибири до Кавказа.

Припев был записан в Музее войны в Москве. Акция началась благодаря народному артисту РСФСР Льву Лещенко.

В этом году почти три миллиона человек приняли участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Россияне делятся фотографиями своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.

Чемпионы Олимпийских игр и призеры мировых турниров поздравили россиян с Днем Победы, прочитав стихотворение Твардовского.