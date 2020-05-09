Сотрудничество Асада с Россией восстанавливает справедливый порядок в Сирии

Сотрудничество с Россией, патриотические взгляды руководства и поддержка сирийского народа — при помощи чего правительству Башара Асада удается восстанавливать страну вопреки санкциям, Федеральному агентству новостей объяснил эксперт по геополитике Константин Соколов.

Европа против санкций

Депутат чешского парламента Иржи Валента заявил, что считает односторонние экономические санкции против Сирии бесчеловечным решением, лишенным логики. По мнению европейского парламентария, ограничительные меры не несут в себе никакой пользы и лишь вредят стабильности на Ближнем Востоке.

Как заметил Иржи Валента, в странах Евросоюза существует позиция о необходимости снятия ограничений с Сирии, однако государства Европы сильно зависят в этом вопросе от позиции США, которые являются локомотивом санкционной политики.

Следует обратить внимание, что за последнее время европейские политики неоднократно выступали с заявлениями о необходимости снятия ограничительных мер против Сирии. Подобную позицию озвучивали и в ООН, отмечая, что в условиях коронавируса страны Запада должны отказаться от односторонних санкций. Однако несмотря на это, США в категорической форме сообщили, что не будут откликаться на предложения о гуманитарной паузе.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему американские политики не поддерживают снятие ограничительных мер.

Американская агрессия

Как заметил собеседник ФАН, нормальные и здравомыслящие люди есть везде, как в странах Евросоюза, так и в США, однако нужно понимать особенности политики в Штатах.

«Для американских властей санкции против Сирии — это основа восстановления влияния Америки на Ближнем Востоке. Сами американские политики, которые считают ограничительные меры против Сирии неправильным шагом, просто не решаются выступать, поскольку боятся лишиться поддержки и своего положения. Они вынуждены придерживаться официальной точки зрения Вашингтона», — говорит Константин Соколов.

По словам эксперта, Европейские политики действительно серьезно зависят в вопросе принятия каких-либо решений от позиции американского руководства.

«В этом не может быть никаких сомнений, поскольку сейчас есть понимание устройства мира и прямого влияния на определенные страны. Оно действительно огромно и в случае невыполнения установок могут быть приняты самые разные экономические меры», — считает собеседник ФАН.

Возрождение Сирии

Несмотря на санкционные ограничения мы видим, что правительству Сирии удается заниматься развитием освобожденных территорий. Происходит запуск остановленных предприятий, возрождаются социальные институты и идет реконструкция культурных достопримечательностей.

По словам Константина Соколова, правительство Сирии прекрасно понимает важность развития государства и насколько мы видим, предпринимает вполне адекватные шаги в этом направлении.

«Нынешнее руководство Сирии во главе с Башаром Асадом – это национально-патриотические силы, которые хотят, чтобы их страна развивалась и могла быть независимой. Поэтому в качестве союзника Дамаск и выбрал Россию, потому как Москва никогда не хотела господствовать над арабской страной, а желала вести взаимовыгодное сотрудничество. Это принципиальное отличие от того, к чему стремятся США, желающие порабощения. Безусловно, сами по себе санкции замедляют процессы восстановления Сирии, но это оружие не принесет победы Западу. Потому как на санкции существуют контрсанкции, а также правильная позиция руководства и инициатива местного населения и бизнеса», — говорит эксперт.

Обратил внимание собеседник ФАН и на помощь России в восстановлении Сирии.