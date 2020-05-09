В Одессе пригрозили устроившим марш радикалам приходом «вежливых людей»

Киев, 9 мая. Празднующие 75-летие Победы жители Одессы в ответ на марш радикалов с портретами пособников нацистов признались, что ждут «вежливых людей».

Ранее радикалы прошли по аллее Славы в Одессе маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН-УПА1 (запрещена в России), других подобных организаций и с символикой нацистской дивии СС «Галичина». Судя по кадрам, в провокации были задействованы несовершеннолетние, их лица видны частично, поскольку закрыты медицинскими масками.

Позднее на просторах Интернета распространилось видео, где женщина пригрозила радикалам, устроившим марш с портретами пособников нацистов.

«Скоро вежливые люди придут», — сказала женщина в окружении толпы.

На Украине уже несколько лет пытаются откреститься от всего, что было связано с Советским Союзом. В частности, в стране проходит так называемая политика декоммунизации. С 2015 года в стране День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне, основные мероприятия приходятся на 8 мая — в этот день на Украине отмечают День памяти и примирения.

Пять лет назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за справедливость» Украины. Москва этот шаг осудила.

Из-за пандемии коронавируса на Украине было принято решение о введении общенационального карантина сроком на месяц, позднее ограничительные меры продлили. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 11 мая планируется смягчить меры.

1 Организация запрещена на территории РФ.