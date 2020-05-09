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Операция «Гидеон»: второй допрос, фейки и «русский след» на побережье Венесуэлы​​​​​​​

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Эксперты:

Операция «Гидеон»: второй допрос, фейки и «русский след» на побережье Венесуэлы​​​​​​​

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» продолжает следить за развитием событий в Венесуэле, где провели допрос второго американца из отряда Silvercorp, задержали еще нескольких участников операции «Гидеон» и на фоне головокружения от успехов не могут определиться — присутствуют ли на этом празднике жизни военнослужащие из России?

Он ничего не знает. Почти

История с морским вторжением в Венесуэлу продолжает набирать обороты. За прошедшие пару суток появилась информация к размышлению, новые интересные факты и намеки на не менее интересное продолжение.

Правительство Венесуэлы 7 мая опубликовало видеозапись допроса американца Аарона Берри, одного из сотрудников Silvercorp, задержанных в Чуаои, участника многострадальной операции «Гидеон».

Из видео становится известно, что Берри ранее служил в пехоте и уволился из армии в 1996 году. С Джорданом Гудро, руководителем Silvercorp, он познакомился во время прохождения службы. Выяснилось, что именно он потом и предложил Берри поехать в Венесуэлу и оказать кое-какую поддержку в одном интересном деле.

Для подготовки операции Гудро, Берри, Люк Денман (чью запись допроса венесуэльское правительство опубликовало ранее) в январе отправились в Колумбию. Берри также упомянул, что вместе с ними был еще один человек, представившийся Алексом. Был ли он Алексом на самом деле — история в настоящий момент умалчивает. По словам Берри, это были все известные ему сотрудники Silvercorp, который «всего лишь частная компания Джордана Гудро».

В Колумбии Аарон Берри две недели проводил военную подготовку группы, состоявшей примерно из 50-60 человек. Являлся ли кто-то из его подопечных дезертиром из правительственных войск Венесуэлы, сторонником Хуана Гуайдо или хотя бы участником незаконных бандформирований, Берри не сообщил. Про то, что группа направится в Венесуэлу, — внезапно не знал. Также он понятия не имел, сколько денег должен был получить за труды, в отличие от своего товарища Денмана, упоминавшего сумму в размере от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. 

Эти две недели Аарон Берри прожил в колумбийской Риоаче, в трех разных домах, где заправлял некий Лео. Где-то мелькали люди в форме. Есть ли в Каракасе связной и как другие участники операции «Гидеон» добирались до границы с Венесуэлой, Берри не в курсе. Про знаменитый контракт между Джорданом Гудро и лидером оппозиции Гуайдо Берри тоже ничего не знал. Вопрос о присутствии американцев в Венесуэле тоже остался без внятного ответа.

В целом, можно сказать, что Аарон Берри, одетый в футболку с завлекающей надписью Moscow, как и его товарищ Люк Денман, выдал ровно ту информацию, которая от него требовалась. Он подтвердил участие руководства США в организации покушения на Мадуро, сообщил о том, что целью террористов был не только президентский дворец, но и штаб-квартира венесуэльской спецслужбы SEBIN. В конце он, как хороший мальчик, потряс распечаткой контракта, заключенного между Silvercorp и Гуайдо, и признал, что это направлено против Венесуэлы и ее граждан. Осознал он это по факту: к сожалению, никто ведь ни в какие планы и детали его не посвящал. Не показания, а просто подарок к Рождеству среди лета какой-то.

Русский след

Однако же футболка Берри оказалась тем чеховским ружьем, которое выстрелило, когда в газете El Pitazo, а также в Twitter появилась информация о том, что военнослужащие из подразделений специального назначений Вооруженных сил Российской Федерации якобы присоединятся к патрульным и воздушно-поисковым операциям в Венесуэле.

В соответствии с опубликованной информацией, начиная с 8 мая в округе Караяка на западе венесуэльского штата Варгас российские военные специалисты якобы выполняют задачи по управлению беспилотными летательными аппаратами и воздушной разведке побережья и горных массивов. Все происходит в рамках запущенной правительством Николаса Мадуро операции «Акула 2020» — ответа на операцию «Гидеон».

Сообщение об участии российских военных в поиске скрывающихся в венесуэльских лесах организаторов и исполнителей «Гидеона» некоторые уже объявляют фейком. В частности, такая информация появилась в аккаунте представителей Зоны комплексной оперативной обороны Ла Гуайра42.

Впрочем, даже если признать, что информация о появлении российских военнослужащий не соответствует действительности, то остается только порадоваться за Боливарианскую национальную гвардию — начиная с 7 мая (как раз, когда впервые появились слухи о «русском следе») по счастливому стечению обстоятельств были схвачены еще несколько участников операции «Гидеон».

Также появились данные о том, что венесуэльские военнослужащие выслеживают в штате Арагуа еще как минимум 12 покусившихся на неприкосновенность президента Мадуро.

Также происходит воздушное патрулирование побережья штатов Варгас и Арагуа.

Возможно, что Боливарианская национальная гвардия обнаружила и задержала отряды Джордана Гудро в Ла Гуайра, Чуао, Пуэрто-Крусе не только при поддержке сознательных местных рыбаков (чей официальный род деятельности тоже вызывает большие сомнения). А учитывая тот факт, что сведения о патрулировании побережья Ла Гуайра начали появляться еще дней за пять до морского вторжения ребят из «Гидеона», можно предположить, что разведслужба Мадуро получила некоторые сведения от лиц, осуществляющих наблюдение с помощью дронов. Кто бы это мог, интересно, быть?

 

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