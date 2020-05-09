Операция «Гидеон»: второй допрос, фейки и «русский след» на побережье Венесуэлы​​​​​​​

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» продолжает следить за развитием событий в Венесуэле, где провели допрос второго американца из отряда Silvercorp, задержали еще нескольких участников операции «Гидеон» и на фоне головокружения от успехов не могут определиться — присутствуют ли на этом празднике жизни военнослужащие из России?

Он ничего не знает. Почти

История с морским вторжением в Венесуэлу продолжает набирать обороты. За прошедшие пару суток появилась информация к размышлению, новые интересные факты и намеки на не менее интересное продолжение.

Правительство Венесуэлы 7 мая опубликовало видеозапись допроса американца Аарона Берри, одного из сотрудников Silvercorp, задержанных в Чуаои, участника многострадальной операции «Гидеон».

Из видео становится известно, что Берри ранее служил в пехоте и уволился из армии в 1996 году. С Джорданом Гудро, руководителем Silvercorp, он познакомился во время прохождения службы. Выяснилось, что именно он потом и предложил Берри поехать в Венесуэлу и оказать кое-какую поддержку в одном интересном деле.

Для подготовки операции Гудро, Берри, Люк Денман (чью запись допроса венесуэльское правительство опубликовало ранее) в январе отправились в Колумбию. Берри также упомянул, что вместе с ними был еще один человек, представившийся Алексом. Был ли он Алексом на самом деле — история в настоящий момент умалчивает. По словам Берри, это были все известные ему сотрудники Silvercorp, который «всего лишь частная компания Джордана Гудро».

В Колумбии Аарон Берри две недели проводил военную подготовку группы, состоявшей примерно из 50-60 человек. Являлся ли кто-то из его подопечных дезертиром из правительственных войск Венесуэлы, сторонником Хуана Гуайдо или хотя бы участником незаконных бандформирований, Берри не сообщил. Про то, что группа направится в Венесуэлу, — внезапно не знал. Также он понятия не имел, сколько денег должен был получить за труды, в отличие от своего товарища Денмана, упоминавшего сумму в размере от 50 тысяч до 100 тысяч долларов.

Эти две недели Аарон Берри прожил в колумбийской Риоаче, в трех разных домах, где заправлял некий Лео. Где-то мелькали люди в форме. Есть ли в Каракасе связной и как другие участники операции «Гидеон» добирались до границы с Венесуэлой, Берри не в курсе. Про знаменитый контракт между Джорданом Гудро и лидером оппозиции Гуайдо Берри тоже ничего не знал. Вопрос о присутствии американцев в Венесуэле тоже остался без внятного ответа.

В целом, можно сказать, что Аарон Берри, одетый в футболку с завлекающей надписью Moscow, как и его товарищ Люк Денман, выдал ровно ту информацию, которая от него требовалась. Он подтвердил участие руководства США в организации покушения на Мадуро, сообщил о том, что целью террористов был не только президентский дворец, но и штаб-квартира венесуэльской спецслужбы SEBIN. В конце он, как хороший мальчик, потряс распечаткой контракта, заключенного между Silvercorp и Гуайдо, и признал, что это направлено против Венесуэлы и ее граждан. Осознал он это по факту: к сожалению, никто ведь ни в какие планы и детали его не посвящал. Не показания, а просто подарок к Рождеству среди лета какой-то.

Русский след

La #ZODI la #Guaira informó que ocho especialistas de las Fuerzas Especiales de la Federación de #Rusia realizarán labores de patrullaje, a través de equipos aéreos no tripulados en #Carayaca con el objetivo de apoyar las búsqueda de posibles implicados en la Operación #Gedeón pic.twitter.com/5AhltG1AEa — Anonymous (@YourNewsAnonLat) May 8, 2020

Однако же футболка Берри оказалась тем чеховским ружьем, которое выстрелило, когда в газете El Pitazo, а также в Twitter появилась информация о том, что военнослужащие из подразделений специального назначений Вооруженных сил Российской Федерации якобы присоединятся к патрульным и воздушно-поисковым операциям в Венесуэле.

В соответствии с опубликованной информацией, начиная с 8 мая в округе Караяка на западе венесуэльского штата Варгас российские военные специалисты якобы выполняют задачи по управлению беспилотными летательными аппаратами и воздушной разведке побережья и горных массивов. Все происходит в рамках запущенной правительством Николаса Мадуро операции «Акула 2020» — ответа на операцию «Гидеон».

Сообщение об участии российских военных в поиске скрывающихся в венесуэльских лесах организаторов и исполнителей «Гидеона» некоторые уже объявляют фейком. В частности, такая информация появилась в аккаунте представителей Зоны комплексной оперативной обороны Ла Гуайра42.

#08MAY Esta ZODI desmiente categóricamente injerencia de militares rusos en nuestra #FANB pic.twitter.com/NuBLjasQYt — ZODI La Guaira (@ZodiLaGuaira) May 8, 2020

Впрочем, даже если признать, что информация о появлении российских военнослужащий не соответствует действительности, то остается только порадоваться за Боливарианскую национальную гвардию — начиная с 7 мая (как раз, когда впервые появились слухи о «русском следе») по счастливому стечению обстоятельств были схвачены еще несколько участников операции «Гидеон».

Yesterday 3 members of operacion Gedeon were found in the same area https://t.co/gS6kJ7TFPz — CNW (@ConflictsW) May 7, 2020

A estos mercenarios de la #OperacionGedeon capturados hoy por la tarde en la carretera de Junquito-Carayaca los han sometido las unidades militares de élite que están cercando y persiguiendo al grupo que huye por las montañas.

Caerán todos.#FuriaBolivariana pic.twitter.com/Uxr7zRH8ta — Agustin Otxotorena ???????? ???? (@aotxotorena) May 6, 2020

Также появились данные о том, что венесуэльские военнослужащие выслеживают в штате Арагуа еще как минимум 12 покусившихся на неприкосновенность президента Мадуро.

Large Venezuelan military search operation underway near Colonia Tovar in Aragua, they’re reportedly trying to track down 20 members of operacion Gedeon #Venezuela — CNW (@ConflictsW) May 8, 2020

Также происходит воздушное патрулирование побережья штатов Варгас и Арагуа.

Venezuelan navy helicopters are also patrolling along the Aragua and Vargas coast pic.twitter.com/rQzNKxSG6G — CNW (@ConflictsW) May 8, 2020

Возможно, что Боливарианская национальная гвардия обнаружила и задержала отряды Джордана Гудро в Ла Гуайра, Чуао, Пуэрто-Крусе не только при поддержке сознательных местных рыбаков (чей официальный род деятельности тоже вызывает большие сомнения). А учитывая тот факт, что сведения о патрулировании побережья Ла Гуайра начали появляться еще дней за пять до морского вторжения ребят из «Гидеона», можно предположить, что разведслужба Мадуро получила некоторые сведения от лиц, осуществляющих наблюдение с помощью дронов. Кто бы это мог, интересно, быть?