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Глава Медиагруппы «Патриот» почтил память павшего под Сталинградом прадеда в День Победы

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Глава Медиагруппы «Патриот» почтил память павшего под Сталинградом прадеда в День ПобедыДемино, 9 мая. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук 9 мая почтил память прадеда, участника Великой Отечественной войны Михаила Шеховцова.

В День Победы руководитель Медиагруппы посетил хутор Демино Ставропольского края, где находится мемориал павшим советским воинам. На одной из плит можно найти имя его прадеда. 

Глава Медиагруппы «Патриот» почтил память павшего под Сталинградом прадеда в День ПобедыСтолярчук рассказал, что мужчина в свое время ушел на фронт, хотя имел возможность избежать непосредственного участия в страшных военных действиях, — отказался от брони тракториста. Он погиб в пехоте под Сталинградом в 1942 году в возрасте 31 года.

«Светлая память нашим дедам и прадедам, которые не жалея себя героически защищали Родину до последней минуты жизни! Несмотря на короновирус и тысячи километров, ничто не помешает нам почтить память наших предков. Никакие противники нашей страны не смогу заставить нас забыть подвиг дедов!» — сказал Столярчук.

Глава «Патриота» поздравил с Днем Победы всех россиян.

Как отметил Столярчук, сегодня некоторые страны предпринимают активные попытки исказить военную историю, нивелируя роль Советского Союза и Красной армии в победе над фашистской Германией. В частности, буквально переписать прошлое пытаются США и Польша

В России неоднократно подчеркивали, что не позволят перевирать историю и уничтожать память о подвиге предков.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли правду о войне, а должна противопоставить попыткам Запада объективную информацию, которая не позволит допустить, чтобы правда забывалась.

В связи с этим в январе Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне. По его словам, это позволит «заткнуть рот» тем, кто пытается принизить роль отечественных героев, защищавших Родину и весь мир.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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