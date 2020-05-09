Глава Медиагруппы «Патриот» почтил память павшего под Сталинградом прадеда в День Победы

Демино, 9 мая. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук 9 мая почтил память прадеда, участника Великой Отечественной войны Михаила Шеховцова.

В День Победы руководитель Медиагруппы посетил хутор Демино Ставропольского края, где находится мемориал павшим советским воинам. На одной из плит можно найти имя его прадеда.

Столярчук рассказал, что мужчина в свое время ушел на фронт, хотя имел возможность избежать непосредственного участия в страшных военных действиях, — отказался от брони тракториста. Он погиб в пехоте под Сталинградом в 1942 году в возрасте 31 года.

«Светлая память нашим дедам и прадедам, которые не жалея себя героически защищали Родину до последней минуты жизни! Несмотря на короновирус и тысячи километров, ничто не помешает нам почтить память наших предков. Никакие противники нашей страны не смогу заставить нас забыть подвиг дедов!» — сказал Столярчук.

Глава «Патриота» поздравил с Днем Победы всех россиян.

Как отметил Столярчук, сегодня некоторые страны предпринимают активные попытки исказить военную историю, нивелируя роль Советского Союза и Красной армии в победе над фашистской Германией. В частности, буквально переписать прошлое пытаются США и Польша.

В России неоднократно подчеркивали, что не позволят перевирать историю и уничтожать память о подвиге предков.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли правду о войне, а должна противопоставить попыткам Запада объективную информацию, которая не позволит допустить, чтобы правда забывалась.

В связи с этим в январе Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне. По его словам, это позволит «заткнуть рот» тем, кто пытается принизить роль отечественных героев, защищавших Родину и весь мир.