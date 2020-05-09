Корнилов объяснил, почему Грузию пугает назначение Саакашвили на Украине

Усиление позиций Михаила Саакашвили на Украине сильно беспокоит Грузию, так как он активно вмешивается во внутренние дела страны. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Назначение Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины не давало покоя грузинской стороне еще на стадии планирования этого решения в Киеве. Грузия заявляла, что не приемлет такого шага. Буквально на следующий день, как экс-президент Грузии стал ответственным за реформы на Украине, Тбилиси отозвал своего посла из Киева. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил обеспокоенность возвращением Саакашвили в украинскую политику.

«Каким образом они будут сдерживать Михаила Саакашвили от того, чтобы он не вмешивался во внутренние дела Грузии. Меня это очень интересует, и мы будем за этим наблюдать», — сказал Гахария.

Он напомнил, что после назначения Саакашвили в 2015 году главой Одесской области, Грузии пришлось приложить усилия для нормализации отношений с Украиной.

Назначение бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ Украины не может не пугать Тбилиси, отметил в комментарии ФАН политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Саакашвили уже активно вмешивается во внутренние дела Грузии. Не надо забывать, что партия, которая де-факто контролируется Саакашвили, является второй в Грузии и основной оппозиционной. Сейчас в Грузии, по сути, началась избирательная парламентская кампания. Выборы осенью, то есть уже на носу. Усиление хозяина и спонсора этой партии не может не тревожить грузинское руководство», — сказал Владимир Корнилов.

В соответствии с грузинским законодательством, Михаил Саакашвили является иностранным гражданином, который не имеет права вмешиваться в предвыборную кампанию страны. То, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его на высокий пост, вызывает озабоченность Тбилиси.

«Усиление позиций Саакашвили свидетельствует, что украинское руководство поддерживает деструктивную деятельность, направленную против нынешних властей Тбилиси. Конечно, они не могут не выражать озабоченность», — объяснил Владимир Корнилов.

На протяжении последних нескольких лет Украина и Грузия часто заявляли о своем близком и стратегическом партнерстве. Нынешний недружественный шаг со стороны Киева ставит в неудобное положение как Грузию, так и «западных спонсоров». При этом, отметил Корнилов, Тбилиси вряд ли будет принимать более серьезные ответные меры в адрес Киева.