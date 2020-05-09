Звезды спорта прочитали для россиян «Я убит подо Ржевом»

Москва, 9 мая. Легенды российского спорта в День Победы прочитали одно из самых известных стихотворений Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Одна из самых тяжелых страниц нашей истории — Ржевская битва, которая произошла в период с января 1942 года по март 1943 года. Сотни солдат не вернулись из этой операции, столько же без вести пропали.

Твардовский передал в своем стихотворении весь страх и ужас военного времени и величие подвига советского народа. Строки стихотворения для россиян зачитали чемпионы Олимпийских игр Александр Карелин, Светлана Хоркина, Роман Власов, Арсен Галстян, Вартерес Сумаргашие и другие известные спортсмены.

Согласно последним исследованиям, безвозвратные потери в Ржевской битве составили более 392 тысяч человек. В это число включили пленных, часть из которых вернулись домой.

В 2007 году Владимир Путин присвоил Ржеву звание Города воинской славы. Ржевская битва вдохновила десятки авторов на создание художественных произведений.

В День Победы в эфире федеральных телеканалов показывают концерты и фильмы о войне. По мнению актера Александра Обласова, который сыграл в фильме «Диверсант. Крым», такие ленты никогда не теряют актуальности. Россияне должны помнить о подвиге своих дедов и прадедов, что не пожалели жизнь ради мирного неба.