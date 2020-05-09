В Свердловской области дети встали на защиту единственной больницы в поселке

В то время как по всей стране экстренно оборудуют больницы и госпиталя для спасения жизней россиян от коронавируса, в поселке Восточный Сосьвинского городского округа Свердловской области, где проживает несколько тысяч человек, могут закрыть единственный стационар, а станцию скорой помощи пытаются «загнать» в гараж. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

После того, как в 2017 году ураган сорвал с Восточной районной больницы кровлю, а многочисленные протечки повредили внутренние помещения, областное правительство многократно обещало провести ремонт. Был даже определен срок — весна 2020 года. Но в час икс вместо долгожданного ремонта жителей ждала новость о закрытии стационара, причем получена она была в самый разгар эпидемии. Увы, на этом беды не закончились — под удар попала местная скорая помощь, которой чиновники предложили переехать в гараж, где раньше располагался морг. Жители небезосновательно опасаются, что неотложку могут вообще закрыть и отправить их всем поселком на обслуживание в другой населенный пункт в десятках километрах езды по разбитым дорогам.

От перспектив потерять больницу в поселении пришли в ужас не только взрослые, но и дети. Местная молодежь записала и выложила в открытый доступ эмоциональное видеообращение. Как пояснила ФАН автор ролика Екатерина Лаптева, таким образом подростки пытаются привлечь внимание общественности и защитить право земляков на своевременное получение медицинской помощи в полном объеме.

«Для всех это стало неожиданностью, — рассказала ФАН депутат Сосьвинской Думы Елена Гарбуз. — В здании не проводилось качественного ремонта, хотя на то было получено соответствующее предписание прокуратуры. Все работы должны были быть завершены к июлю этого года. Внезапно, когда из-за карантинных мер собираться для протестных акций возможности не осталось, мы узнали о решении закрыть больницу. Якобы экспертиза показала, что здание требует капремонта, хотя даже визуально видно, что повреждена только кровля, а фундамент там хороший. В эксплуатации это здание всего лишь с конца 80-х. Жители остались без круглосуточного стационара, решался также вопрос о переводе скорой помощи в другой населенный пункт, при том, что дороги у нас плохие и добираться бригадам придется слишком долго. Это болезненный вопрос. В случае, если скорая уйдет в другой округ, мы фактически будем отрезаны от всех и резко возрастет смертность, ведь в поселке проживает много пожилых людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи».

Обещаниям открыть больницу после ремонта жители не верят — усвоили уроки, о которых напоминают руины других административных зданий Восточного. После того, как в 90-х здесь развалилось крупное лесопромышленное предприятие, в советские годы поставлявшее продукцию по всему Союзу и даже за границу, жизнь поселка стала постепенно замирать, но он все еще остается довольно крупным населенным пунктом. Только по официальным данным в Восточном проживает почти 4,7 тысячи человек, в том числе молодежь. В случае потери больницы они остаются не только без круглосуточных стационаров, но и без кабинетов функциональной диагностики, где можно сделать рентген и флюорографию. К слову, в этом же здании снимала помещение местная социальная опека, где обслуживались жители, получающие льготные препараты. После закрытия здания им придется ехать за лекарствами за много километров на такси.

«Сейчас мы проводим независимую экспертизу, поскольку не доверяем той, которую проводил главврач Серовской больницы, — рассказала Гарбуз. — Мы боимся, что здание так и не откроют. Таких домов у нас полно — стоят с пустыми глазницами, как это было после «разморозки» 90-х».

Еще до пандемии жители годами взывали к властям, обращались в областное министерство, к губернатору и администрации в попытках отстоять больницу. Потеряв надежду на чиновников, люди бросились к общественникам.