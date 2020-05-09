  Турция шантажом и угрозами заставляет сирийских наемников участвовать в боях в Ливии

Анкара, 9 мая. Турция ищет пути давления на командиров сирийских группировок из «Сирийской национальной армии», вынуждая их продолжить сражаться на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным организации, сирийские наемники, поддерживающие ПНС, продолжают нести потери на линии фронта. Общее количество убитых среди них достигло 268 человек, семь тел уничтоженных радикалов накануне были доставлены в провинцию Алеппо в Сирии.

СНА, как известно, стала для Анкары основным источником привлечения рекрутов, направляемых в Ливию. Однако сейчас многие группировки из состава СНА отказываются присоединяться к боевым действиям из-за тяжелой обстановки в Сирии, а также из-за обмана турецких вербовщиков, не выполняющих свои обещания.

Турция задействовала разведку, пытаясь надавить на лидеров группировок. Им угрожают раскрытием их прошлых преступлений, прекращением финансирования. Несмотря на это, турецкие вербовщики все чаще получают отказ в ответ на предложения отправиться в Ливию.

Так, ранее группировка «Файлак ар-Рахман» отказалась предоставить Анкаре списки джихадистов, которые должны были быть переброшены в североафриканскую страну для участия в боях на стороне ПНС. После этого Турция заявила о сокращении финансирования. Полевые командиры группировки «Дивизия Султан Мурад», узнав, что их хотят направить в Ливию, объявили о выходе из бандформирования. По данным SOHR, в общей сложности турецкая сторона привлекла 11 тысяч сирийских наемников для сражений в рядах ПНС.