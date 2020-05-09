Актер Обласов рассказал о самых сложных сценах на съемках сериала «Диверсант. Крым»

Российский актер Александр Обласов заявил, что фильмы на военную тематику всегда важны и актуальны. По его словам, хоть война — это безумно страшно, но мы все должны помнить, чтить и любить тех, кто погиб во время Великой Отечественной.

42-летний уроженец Славянки, что в Приморском крае, поделился с Федеральным агентством новостей своими впечатлениями от съемок сериала «Диверсант. Крым», который вечером в субботу будет показан в эфире Первого канала.

Это проект является интерквелом, действие которого разворачиваются между событиями многосерийных фильмов «Диверсант» (был снят в 2004 году) и «Диверсант. Конец войны» (в 2007-м). Многолетний сериал посвящен подвигу советских разведчиков, действовавших в тылу немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.

Сам Обласов в двух предыдущих проектах не участвовал, а сейчас он сыграл партизана Сеню, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

— Александр, как вы готовились к съемкам? Пришлось ли чему-то специально учиться, что-то менять?

— На съемках пришлось побегать, особенно тяжело было в первые два дня. А потом мы начали терять килограммы, и стало легче.

— В сериале будет звучать много немецкого языка. Пришлось ли вам для роли учить немецкий текст?

— Это забавно, но мой персонаж не говорит по-немецки. Поэтому пока Филатов и Бобриков (герои, которых играют Алексей Бардуков и Кирилл Плетнев соответственно. — Прим. ФАН) будут разговаривать с немцами, мой Сеня будет молчать, за что немцы над ним будут посмеиваться.

— Поделитесь впечатлениями от работы с Кириллом и Алексеем. Сложно ли вливаться в работу слаженного дуэта?

— Меня спасло, что я знаю ребят еще с начала 2000-х. Конечно, это чувствуется, что у них слаженный дуэт и что их история — основная. Но большое спасибо Кириллу и Леше, что помогали, шутили. Мы провели замечательную работу. Было очень интересно смотреть на их игру: они что-то скажут друг другу, а у тебя комок в горле, смотришь не отрываясь. Так же было на съемках третьего «Мажора»: мы взрослеем, меняемся, а отношения между нами остаются, мы вместе уже через что-то прошли.

— Вы смотрели предыдущие сезоны «Диверсанта»? На ваш взгляд, чем от них будет отличаться новый сезон?

— Отличается жизненным багажом. И много новых героев. С одной стороны, это новая история, а с другой — знакомые и любимые персонажи, их история…

— Какими были самые сложные сцены для вас?

— Драматические, потому что я сильно подключался. Конечно, батальные сцены и прочее — это интересно, но в драматических подключаешься весь. Я даже просил переснять одну сцену — понял, что ее финал немного другой получается, и попросил переснять. А еще из меня слезу вышибли: я и в жизни-то не плачу, а тут для роли расплакался. Получился интересный персонаж: в нем много и юморного, и драматического.

— Насколько режиссер Дмитрий Иосифов давал свободу творчества?

— В нем чувствуется такая энергия! Снять масштабные сцены за такие короткие сроки! А так он может и похвалить, и поругать — творческий процесс с ним очень интересный. Он «одержим» тем, что делает, всегда включен в процесс. И это подкупает, ты не даешь себе слабину.

— Какие еще впечатления от съемок остались?

— Крым — удивительный, конечно. В Севастополе чувствуется очень сильная энергетика: потрясающее место и для съемок, и для творческой работы. Морские сооружения, форты, оставшиеся после войны… Еще хотелось бы отметить героизм нашего второго оператора Саши Рождественской. Она работала, будучи беременной, но, несмотря на это, бегала с нами по окопам и снимала.

— Фильмы на военную тематику сегодня актуальны, как вы думаете?

— Мне кажется, такие фильмы важны и актуальны. Необходимо помнить. Я был в Донецке и видел людей в условиях войны. С течением жизни в нас появляется некий цинизм, эгоизм — но все это до тех пор, пока жизнь не «взбодрит». Почему-то человек так создан, что ему нужна встряска. Сейчас это коронавирус, который всех активировал. А война — это безумно страшно. Поэтому историю свою нужно помнить, чтить и любить.

Александр Обласов известен по ролям в таких кинофильмах и телесериалах, как «Мажор», «Завещание Ленина», «Большая игра» (причем сыграл там героя по фамилии… Обласов), «Холоп», «Тренер», «Ледокол» и других.

До этого о работе над телесериалом «Крепкая броня», ранее показанном на Первом канале, рассказал его режиссер Юрий Лейзеров.