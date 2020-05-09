Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил России

Москва, 9 мая. Завершено строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», — говорится в сообщении.

Храм Воскресения Христова был построен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Храм был построен на пожертвования, сбор которых осуществлялся благотворительным фондом «Воскресение». Храмовый комплекс будет включать в галерею «Дорога памяти». Длина галереи составит 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Кроме того, в галереи будут представлены данные о 33 миллионах участниках Великой Отечественной войны, а также их фотографии.