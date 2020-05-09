День Победы в Москве: пустота на земле и авиация в небе

Москва, 9 мая. В прежние годы 9 Мая участок Тверской улицы от памятника Юрию Долгорукому до въезда на Красную площадь с раннего утра был забит боевой техникой, готовящейся к параду. 2020-й внес в привычный ход событий свои коррективы — пандемия коронавируса вынудила отказаться от торжественного марша по легендарной брусчатке, однако военно-воздушную составляющую действа празднующему в самоизоляции народу решили оставить.

Приехав на Триумфальную примерно за 1,5 часа до появления в небе первых летательных аппаратов и решив пройтись до Тверской площади, я застал на главной столичной улице уже знакомое безлюдье. В первые минуты даже показалось, что отменят еще и авиацию, а мелкий холодный дождь, заморосивший с неба, только укрепил это невеселое ощущение. Однако коллеги-фотографы, крутившиеся у подножия монумента основателю Москвы, сказали, что все состоится вовремя.

Люди на улице и на балконах домов стали появляться минут за 10 до начала небесного шоу. И не сказать, что пешеходов было меньше, чем домоседов. Скорее, наоборот — полиция едва успевала проверять наличие пропусков у желающих увидеть мощь российских ВКС. Поверили и у меня, кстати — впервые с момента введения их в московский обиход… Наконец, примерно в 10.20 с северо-запада послышался низкий гул!

Что сказать? В небе над майской Москвой, на высотах от 150 до 400 метров, продефилировал весь «модельный ряд» современной российской боевой авиации, начиная с самого большого в мире вертолета Ми-26 и заканчивая знаменитыми на весь мир штурмовиками Су-25, расцветившими серые тучи дымовыми шлейфами в цветах национального флага. Ну, а между ними были и МиГи-29, и Су-34, и Ту-22М3, и «Белые лебеди» Ту-160 и много еще чего.

Как можно было с точностью до секунд и метров собрать в определенном месте 75 единиц летающей техники с восьми авиабаз страны — пусть останется военной тайной самого главного штаба ВКС РФ. А зрители, все — и уличные, и «балконные», и телевизионные, увидели не только красивые сами по себе машины, но и высочайшую выучку тех, кто ими управлял!

Ну, а наземный парад Победы… Да проведем еще! Не 24 июня, в годовщину Парада 1945 года, так 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Мне думается, что Россия, как наследница СССР, заслужила право проводить подобные парады в любой день, когда ей будет угодно, не оглядываясь на мнение как западных «виртуозов пересмотра итогов», так и доморощенных радетелей за уничтожение нашей исторической памяти.