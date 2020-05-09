Сирия, 9 мая. В Ираке нейтрализована группа террористов «Исламского государства»1. В Латакии российские летчики провели парад ко Дню Победы. Протурецкие боевики насильно вербуют в свои ряды несовершеннолетних. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели воздушный Парад Победы в Латакии над авиабазой «Хмеймим».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили около двух гектаров территорий на юге Сирии от брошенных боевиками боеприпасов.

«Сирийская национальная армия» (СНА): уличена в насильной вербовке несовершеннолетних.

«Исламское государство»: лишилось около десятка террористов при столкновении с бойцами «Хашд Шааби» в Ираке.

Провинция Дамаск

Источник в сети Twitter @QalaatAlMudiq сообщил, что в поселке Бейт-Джин к юго-западу от города Дамаска был застрелен военнослужащий 4-ой дивизии Сирийской Арабской Армии. По данным источника, убитый тесно сотрудничал с подразделениями разведки ВВС Сирии. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии провели работу по разминированию местности и объектов в Арбил, Дума, Мазраат-Махмуд и Хауш аль-Фара в провинции Дамаск и провели работы по ликвидации взрывных устройств в поселениях Джассем, Анхуль, Кафр-Шамс и Аль-Харра в провинция Даръа. Как сообщает агентства SANA, военнослужащим удалось обезопасить около 1,6 гектара территории. Всего в ходе прочесывания территорий саперами были обнаружены и уничтожены 25 взрывоопасных предметов, оставленных боевиками.

Провинция Латакия

Как сообщает РИА Новости, ВКС РФ провели парад, приуроченный к Дню Победы. Российские летчики совершили маневры над авиабазой «Хмеймим» на востоке провинции Латакии. В параде приняли участие транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, а также военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72 и многоцелевые сверхманевренные истребители. Также, как сообщила пресс-служба «Единой России», российские военные в Сирии приняли участие в акции «День Победы» на разных языках», исполнив песню на фарси, арабском и русском.

Провинция Алеппо

Группировки в составе поддерживаемой Турцией СНА вербуют несовершеннолетних для участия в боевых действиях в Ливии. Согласно сорокастраничному отчету некоммерческой организации «Syrians for Truth and Justice», предоставленному журналистам издания Al-Monitor, боевики выдают подросткам поддельные документы с ложной информацией об их возрасте и месте рождения для вступления в ряды подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии». Насильно завербованных несовершеннолетних также переправляют в Турцию в учебно-тренировочные лагеря и в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Ирак

На севере Ирака произошло столкновение вооруженных сил страны с боевиками «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства». Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом Directorate 4, столкновение произошло в приграничной с Сирией зоне на севере страны в провинции Салах ад-Дин с бойцами «Хашд Шааби». Как передает агентство SalamNews со ссылкой на заявление «Хашд Шааби», пикап террористов был обстрелян на дороге между поселениями Аль-Хамиза и Абу-Ракаб с применением минометов. В результате обстрела были нейтрализованы десятки террористов. Отметим, что в указанном регионе активизировались «спящие ячейки» ИГ1, на прошлой неделе совершив нападение на блокпост иракских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.