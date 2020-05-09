Минобороны опубликовало видео авиапарада ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 9 мая. Министерство обороны России опубликовало видео авиационного парада над авиабазой «Хмеймим» в Сирии. Запись опубликована на официальном YouTube-канале Минобороны.

Летчики ВКС РФ провели авиапарад над «Хмеймимом» по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В строю были транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, истребители Су-35 и бомбардировщик Су-34. Также по сирийскому небу пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении Су-24.

«В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того, чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю и напомнить себе, что есть на кого ровняться и у кого учиться», — сказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.

Опытным летчикам, которые не один раз принимали участие в парадах, не приходится расслабляться во время праздничного полета. По словам пилота Су-34 Василия Петрова, самое сложное — выдержать все параметры: строй, скорость и выход по времени.

Командование и военные группировки ВС РФ в Сирии, а также представители командования ВС САР, руководство Латакии возложили венки к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, а также стали участниками торжественного митинга.