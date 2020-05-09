Зона отчуждения: Турция продолжает аннексию севера Сирии. Колонка Комиссара Яррика

Турция активно дестабилизирует обстановку на севере Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган усиливает присутствие турецкой армии в САР, в то время как протурецкие «прокси» начинают снова точить ножи на правительственные силы. За елейными заявлениями Реджепа-паши о «временном» присутствии армии Турции в САР скрывается самая настоящая аннексия северных территорий.

О том, как Анкара продолжает свой курс на силовое отчуждение территории Сирии в свою пользу, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Сводки с фронта

Ситуация в Сирии остается нестабильной – несмотря на достигнутые договоренности Москвы и Анкары о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации. Со стороны территории, на которой находятся протурецкие бандформирования, вновь начались обстрелы населенных пунктов, подконтрольных ВС САР. И помогают им в этом турецкие военные.

Так, 3 мая с огневых позиций ВС Турции в районе населенного пункта Басельхайя произошел обстрел 120-миллиметровыми минометными снарядами в районе населенного пункта Иббин. Зафиксировано 2 разрыва. Спустя полчаса произошел повторный обстрел населенных пунктов Дейр-эль-Джамаль и Акиба.

Огонь не прекратили и на следующий день. 4 мая из населенного пункта Маарет-Мисрин был обстрелян населенный пункт Мизназ. По позициям сирийской армии были выпущены три 120-миллиметровых мины и несколько очередей с пулемета.

Подобные случаи фиксируются регулярно на протяжении действующих договоренностей. Турция не способна контролировать протурецкие формирования и гарантировать соблюдение меморандума. Боевики провоцируют ВС САР на открытие ответного огня и военную конфронтацию, чтобы впоследствии дискредитировать правительство Сирии и Россию, обвинить в нарушении режима перемирия.

Слово расходится с делом

Несмотря на обещания Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что вторжение его войск на территорию Сирии является временны явлением, и служит лишь для выполнения операции по обеспечению безопасности собственных границ, с каждым днем в это верится все меньше. Практически ежедневно поступают сообщения об обстреле поселений турецкими войсками и подчиненными им группировками. А счет арестованных и замученных местных жителей на оккупированных протурецкими формированиями уже давно перешел на тысячи человек.

Остается напряженной и обстановка севернее Идлиба – в так называемой «зоне деконфликтации» в районе населенного пункта Тель-Рифат. Под видом борьбы с курдскими формированиями, Турция совершает обстрелы территорий, подконтрольных ВС САР, продолжает стягивать тяжелую военную технику и возводит новые опорные пункты. Также – под видом тренировок протурецких «прокси» осуществляется их перераспределение и формирование ударных группировок для провокационных действий на линии соприкосновения.

С другой стороны фронта – на северо-востоке Сирии, в зоне операции «Источник мира», турки заселяют подконтрольных им боевиков вместе с семьями в дома мирных жителей. Остается только гадать, куда отправились их хозяева – в бегство, в турецкие застенки или сразу к престолу Аллаха. По факту мы видим, что Турция проводит самую настоящую аннексию севера Сирии, вводит на оккупированных территориях свои порядки и законы.

Новая база Эрдогана

Чтобы ни у кого не возникало желания что-то противопоставлять турецкой агрессии – в первую очередь, у правительственных сил Сирии или инсургентов из курдских вооруженных формирований – на всей занятой Анкарой территории Сирии возводятся военные объекты вооруженных сил Турции. До недавнего времени турки ограничивались лишь возведением небольших опорных пунктов, и тренировочных лагерей для подготовки боевиков «Сирийской свободной армии». Однако, по всей видимости Анкара сочла подобные меры недостаточными.

По поступающей информации Турция начала строительство крупной военной базы в окрестностях населенного пункта Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасака. Подробностей о предназначении базы пока немного, но точно известно, что она будет способна принимать различные вертолеты, иметь жилой фонд на 1 000 бойцов, склады с различным имуществом, в том числе вооружением, а также стоянки для военной техники. Помимо этого, поступают данные о проведении специальных работ, характерных при разведке местности для последующего строительства взлетной полосы.

Конечно, Эрдоган может много говорить о временном характере его вторжения на территорию Сирийской Арабской Республики. Однако возведение военного объекта, такого рода, который турки возводят в районе Рас-эль-Айна свидетельствуют о банальной лжи Реджепа-паши. Ведь подобные объекты возводятся на десятилетия, используются как плацдарм для дальнейших военных действий. Не исключено, что турецкая интервенция на территорию Сирии далека от завершения, и вероятнее всего в планах Анкары имеется ее продолжение.

Одно можно говорить точно: турецкая оккупация севера Сирии закончится не скоро. Проблема в том, чтобы часть САР снова не была отторгнута так же, как приключилось без малого 80 лет назад. Тогда отец современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк по собственному хотению отрезал от Сирии провинцию Хатай. Сегодня же другой «отец турок» претендует на еще один кусок Сирии.