Делегации восьми стран возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Берлине

Берлин, 9 мая. Делегации из восьми стран возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам в Трептов-парке в Берлине в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев, а также дипломатические представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Кроме того, в церемонии приняли участие госминистр в МИД ФРГ Нильс Анен, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и другие представители властей Германии.

Церемония началась с минуты молчания, после чего возложили цветы в небольшом внутреннем зале мемориала. После церемонии глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что народу Германии после войны было оказано большое доверие.

«Постоянно подтверждать это доверие и не ставить его под удар - вот задача для сегодняшнего поколения… Для немцев это важная дата, важная задача, мы никогда не должны ослаблять усилий с тем, чтобы история не повторилась», — пояснил он.

В свою очередь посол РФ в Германии Сергей Нечаев отметил, что из-за эпидемии коронавируса пришлось изменить формат мероприятий, которые были изначально запланирован, однако жители Берлина пришли в Трептов-парк, чтобы почтить память советских воинов.

«Мы стараемся быть скромнее. Тем не менее мы видим сегодня очень много народа. Люди от всего сердца пришли отметить праздник, почтить память. Мы этому очень рады, видим, что пришли представители политического истеблишмента Германии, представители Берлина, МИД ФРГ», — сказал Нечаев.

Стоит отметить, что мемориальный комплекс в Трептов-парке был открыт 8 мая 1949 года. Данный монумент является одним из самых известных в мире памятников советским солдатам. На территории комплекса в братских могилах захоронены 7,2 тысячи человек.