Москва, 9 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Праздничное обращение главы кабмина приводится на сайте правительства РФ.

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником — 75-летием Великой Победы над фашизмом. 9 Мая — день, в котором слились радость Победы и горечь огромных потерь, гордость за ваш беспримерный подвиг, безграничная любовь к Родине», — говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что в России нет семьи, которой не коснулась бы «эта страшная война», а победа далась стране «дорогой ценой».

Он выразил уверенность в том, что память о героизме тех, кто «сокрушил фашизм», бережно хранят и последовательно передают все поколения.

В финале поздравления российский премьер пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

В честь 75-й годовщины Победы ветеранов также поздравили, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обратился к участникам военных действий и президент России Владимир Путин, напоминает «ФедералПресс». Глава государства пожелал ветеранам долгих лет жизни и подчеркнул, что новые поколения преклоняются «перед великим поколением победителей».

В этом году российский лидер не встретился с ветеранами лично во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.