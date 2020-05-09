Правозащитная организация уличила Турцию в вербовке детей для участия в сражениях в Ливии

Анкара, 9 мая. Турция активно вербует несовершеннолетних в Сирии, вынуждая их участвовать в боевых действиях в Ливии. Сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice предоставила 40-страничный отчет с доказательствами привлечения детей к сражениям в Ливии, сообщает Al-Monitor.

Отмечается, что группировки, входящие в состав поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» (СНА), все чаще вербуют подростков, направляя их сражаться в Ливию. Детям делают поддельные паспорта и предлагают по три тысячи долларов в качестве зарплаты.

Житель сирийского города Мареа, отмечается в докладе, рассказал, что в январе в его магазин пришел главарь группировки «Дивизия Мутасим», мужчину сопровождали трое школьников в возрасте 15-16 лет. Дети сообщили продавцу, что в скором времени поедут в Ливию, а их родители, поверив обещаниям вербовщиков, согласились на это.

«Я спросил одного из них, знает ли он, как пользоваться оружием, и он ответил, что все это узнает в подготовительном лагере, где он будет проходить подготовку со своими сверстниками», — признается мужчина.

Подростки также заявили, что в тренировочном лагере, созданном «Дивизией Мутасим», обучается несколько групп школьников, в каждой из которой по 25 человек.

Привлечение подростков также подтверждается показаниями одного из боевиков группировки «Султан Мурад», который сейчас находится в Триполи в рядах террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Радикал отмечал, что в его группе находится пять несовершеннолетних.

В организации Fight for Humanit отметили, что привлечение детей к боевым действиям в Ливии является грубым нарушением норм международного права.