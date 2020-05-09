Членам КПРФ угрожает заведение дел по 207.1 УК РФ за фейки после акции в честь 9 Мая

Члены КПРФ, вышедшие в период самоизоляции на акцию в Москве, были задержаны сотрудниками полиции. Как сообщил Telegram-канал «Красная Москва», все сотрудники второго оперполка были инфицированы коронавирусом. Однако эта информация не нашла подтверждения.

В субботу, 9 мая, коммунисты устроили в Москве несогласованную акцию в честь Дня Победы, принеся с собой плакаты и транспаранты. Участие в акции принял депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

К месту проведения мероприятия прибыли сотрудники правоохранительных органов, потребовав от участников разойтись. Правоохранители отметили, что праздник Победы в Великой Отечественной войне не предназначен для выражения своих политических целей. Коммунисты с требованиями полицейских не согласились, за что были задержаны.

Как сообщил портал «Красная Москва», принадлежащий КПРФ, были задержаны 10 членов партии, среди них депутаты Мосгордумы Павел Тарасов, Николай Зубрилин и Олег Шереметьев. Валерий Рашкин воспользовался своим депутатским статусом, что помогло избежать проблем с полицейскими. Однако, как отметили авторы Telegram-канала «Кремлевская прачка», политик оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Также Telegram-канал «Красная Москва» (официальный канал СМИ «Красная Москва») сообщил со ссылкой на неназванного помощника депутата Госдумы, что все сотрудники второго оперполка «были инфицированы» коронавирусом.

Однако никаких документальных подтверждений этой информации не было, сообщения в СМИ отсутствуют. В связи с этим наше издание отправило запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить действия членов КПРФ на наличие признаков преступлений, описанных в статьях 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации»).

Кроме того, члены КПРФ попытались провести акции в честь 9 Мая и в других городах России. Так, экс-губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома партии Сергей Левченко попытался провести церемонию возложения цветов к Вечному огню. В акции приняли участие и ветераны ВОВ, которые в силу возраста находятся в группе риска по коронавирусу. На опубликованных кадрах видно, что участники войны лишены средств индивидуальной защиты — масок, перчаток и специальных очков.