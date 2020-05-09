Капитан Дандыкин объяснил, как самоизоляция сплотила россиян 9 Мая

Москва, 9 мая. Новый формат празднования Дня Победы позволит россиянам как никогда остро прочувствовать сплоченность и обратиться к истории своей семьи, связанной со страшной войной, считает капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, такой домашний формат празднования, вызванный пандемией коронавируса, пронизывает День Победы особым, трепетным чувством, заставляет каждого обратиться к архиву и вспомнить родных и близких, которые были на фронте или в тылу.

«Это ведь действительно праздник со слезами на глазах. Как поется в известной песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». А в годы Великой Отечественной войны действительно погибли очень многие…» — сказал Дандыкин в беседе с «ПолитРоссией».

Он отметил, что в этом году День Победы лишен чрезмерного пафоса, и тон этому задал российский президент, который обратился к гражданам после возложения букета алых роз к Могиле Неизвестного Солдата.

Капитан 1 ранга убежден, что опора на общую историю сегодня сплотила всех россиян, несмотря на режим самоизоляции. Он уверен, что страна масштабно и торжественно отметит 75-летие Победы, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.