Путин обратился к участникам «Бессмертного полка». ФАН-ТВ

Президент России обратился к участникам акции «Бессмертный полк». Российский лидер подчеркнул, что отмененное из-за пандемии коронавируса шествие, обязательно пройдет по брусчатке Красной площади позже.

«Хочу обратиться к тем, кто регулярно, по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка». С фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. Так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — подчеркнул глава государства.