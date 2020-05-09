Автопробег в честь Дня Победы прошел в ЛНР и ДНР

Донецк, 9 мая. Несколько тысяч автомобилей приняли участие в праздничном автопробеге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Донецке и Луганске.

Организатор акции в Луганске, депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников рассказал, что автолюбители со всей республики проехали на Луганску в составе колонны. Участники акции отдали дань уважения героям войны.

В этом году в акции в ЛНР приняли участие рекордное количество автомобилистов – более тысячи. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки они не стали останавливаться у памятников и мемориалов.

Акция в ДНР также оказалась массовой. Как рассказала глава республики Денис Пушилин, в составе колонны проехали более тысячи автолюбителей. Колонна стартовала с южных окраин города и прибыла в центр в парк имени Ленинского комсомола, где находится Вечный огонь и Аллея Славы.

Празднование Дня Победы состоялось и в Одессе. Одесситы возложили цветы на Аллее Славы к Памятнику неизвестному матросу. Возложение цветов проходит под надзором полиции, правоохранители оцепили Аллею Славы, а возле нее дежурит спецназ.