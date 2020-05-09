Алла Духова показала фото родственников—участников войны

Москва, 9 мая. Известный российский хореограф, создатель балета «Тодес» Алла Духова показала своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Духова опубликовала в Instagram видео, на котором она стоит, держа в руках портреты родных.

«Мы помним», — сказала хореограф.

Она добавила, что «никто не забыт, ничто не забыто». Духова выразила солидарность россиянам, принимающим участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Поклонники поздравили Духову с 75-летием Победы. Они пожелали голубого неба над головой и здоровья всем ветеранам.

К поздравлениям присоединился шоумен и юморист Сергей Светлаков. Он ответил на просьбу ветеранов коллективно спеть легендарную песню военных лет «Катюшу».

Россиян поздравили с Днем Победы дети певицы Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри Галкины, они рассказали стихи о солнце и мирной жизни. Поклонники назвали их поздравление замечательным.