В КПРФ допустили ответственность Грудинина за невыплату долга акционерам «Совхоза Ленина»

Высокопоставленные коммунисты из окружения лидера КПРФ не исключают, что партии придется реагировать на очередную аферу директора «Совхоза имени Ленина», которая может стоить предприятию более миллиарда рублей. Сам Геннадий Зюганов хранит молчание, однако эксперты уверены: в итоге коммунисты «кинут» Грудинина так же, как он кидает акционеров и работников совхоза.

Не только в Мособлдуме, но и в российском парламенте допустили, что руководство коммунистической партии будет вынуждено вмешаться в ситуацию вокруг попытки обмана акционеров «Совхоза им. Ленина». Об этом коммунисты заявили корреспонденту Федерального агентства новостей, комментируя скандал с покупкой совхозом ничем по факту не обеспеченных векселей Павла Грудинина.

В афере оказалась непосредственно замешана и представительница Компартии — член избирательной комиссии, делегированная КПРФ, Анастасия Кудряшова, которая возглавляет дочерние компании совхоза, куда впоследствии были внесены векселя.

По мнению юристов, цепочка сделок была проведена для фабрикации задолженности предприятия перед своим руководителем. Это, в частности, позволит Грудинину избежать выплаты более 1 млрд рублей акционерам в соответствии с решением суда. В настоящий момент суд рассматривает два иска об отмене всех операций с векселями.

Как следует из комментария заместителя председателя Московской областной думы Константина Черемисова, хотя КПРФ и поддерживает Грудинина, эта поддержка вряд ли может служить тому индульгенцией от всех грехов.

«Вы же знаете, что КПРФ Грудинина поддерживает, но, если реально что-то вскроется, реакция будет адекватная», — сказал депутат.

Схожую позицию озвучил и представитель Московской области в Совете Федерации, коммунист Алексей Русских, который впрочем, указал: Грудинина он видел лишь пару раз в своей жизни.

«Насчет ситуации с миллиардом рублей не в курсе. Думаю, что если там фактура какая-то есть, то реакция будет», — предположил он.

Более осторожную позицию занимает депутат Госдумы Юрий Афонин. Комментируя скандал, он отметил, что не знает ни о каких аферах Грудинина, но при этом добавил уточнение.

«Для того, чтобы что-то утверждать, надо иметь доказательства. А доказательства определяются», — сказал Афонин.

Впрочем, официальный спикер КПРФ Александр Ющенко, как и руководитель местного отделения партии, предпочел отрицать любую причастность коммунистов к попытке финансовой аферы. По его словам, он в первый раз услышал о Кудряшовой и «не в курсе насчет того, где и в чем она участвовала». Речь, по-видимому, идет не только о махинациях в совхозе, но и о президентской кампании 2018 года, в ходе которой Кудряшова являлась уполномоченным представителем кандидата от КПРФ.

Ранее Ющенко не менее эмоционально комментировал журналистам открытое письмо работников «Совхоза им. Ленина», которые факт за фактом привели список всех нарушений закона Павлом Грудининым (среди которых указывались тайная распродажа совхозной земли под застройку, пренебрежение здоровьем работников и обман акционеров предприятия). Пресс-секретарь Зюганова назвал тогда десятки жалобщиков «двумя с половиной обиженными», а о нарушениях, на которые Грудинину указывали его же аудиторы, говорить и вовсе отказался.

Не удивлен результатами журналистского расследования оказался лишь политолог Олег Матвейчев. Эксперт рассказал: баснословные капиталы Грудинина, которые осели на зарубежных счетах, были приобретены в результате земельных спекуляций.

«За счет того, что «черная касса» у него была: когда земля продавалась по дешевой цене, а остальное заносили в сумках и чемоданах. Он это все превращал в золото и валюту и размещал за границей на счетах иностранных банков», — пояснил эксперт.

Однако коммунисты, которым Грудинин оказывал спонсорскую помощь, предпочитают подобные вещи попросту не замечать: «Все это неприятно для КПРФ, они не будут на эти темы говорить. Им приятно было просто от Грудинина получать деньги, это другое дело».

Комментируя реакцию окружения Зюганова на новые разоблачения «красного барина», Матвейчев называет ее беспринципной.