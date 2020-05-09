Эксперт Колодочкин предрек подорожание автомобилей в России

Минувший апрель запомнился отечественному авторынку огромным падением. Что ждет автомобильную отрасль дальше, как будут меняться цены на транспорт в обозримой перспективе? На эти вопросы Федеральному агентству новостей ответил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Специалисты подсчитали, что продажи легковых автомобилей сократились на 64,4% — до 53,3 тысячи проданных машин. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат», реализация грузовиков и автобусов обвалилась примерно так же.

Падение вызвано снижением покупательской способности населения страны, считает автоэксперт Михаил Колодочкин. При этом цены на авто вслед за спросом падать не будут. Скорее — наоборот.

«Цены на автомобили вырастут очень сильно вместе с курсом доллара. А это, к сожалению, сказывается как на импортных автомобилях, так и на наших. Поэтому, думаю, вообще весь год будет провальным, даже если коронавирус закончится через месяц-два», — сказал Михаил Колодочкин в комментарии ФАН.

Сейчас замерли продажи не только новых, но и подержанных авто. Из-за неопределенности одни боятся их продавать, а другие — покупать.

«Большая часть людей сидит по домам без зарплаты. Какие тут машины? Одно время говорили: «Может быть, продать машину?». Но продавать авто сейчас тоже глупо, потому что продать его можно будет только за копейки. Поэтому люди ждут. Тем более сейчас на машине ездить некуда и незачем. Раньше мы ездили на работу, на дачу, в путешествия. А сейчас все закрыто, машина становится не нужной. Поэтому падение рынка — совершенно объективный показатель. Он должен был упасть», — считает эксперт.

«Коронавирусный удар» ощутили на себе и дилерские автомобильные центры. Отсутствие спроса заставит многих искать новые пути выхода из кризиса, причем не самые прибыльные, прогнозирует эксперт.

«Сейчас многие центры закрыты. Некоторые еще работают. Volkswagen даже вроде бы открыл новый центр, к моему удивлению. Но что делать дилерам, если народ не покупает автомобили? Им нет смысла заказывать новые машины. Им бы старые продать хоть по какой-то цене, желательно — по прежней. Ну, проведут грандиозную акцию: будут продавать якобы по ценам 2019 года, но они же не могут сильно сбавить цены. Процентов 5–10 максимум», — считает Михаил Колодочкин.

Если говорить о выходе отрасли из «коронавирусных ограничений», то здесь в первую очередь будут восстанавливать работу промышленных предприятий, добавил эксперт.