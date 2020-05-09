Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями с Днем Победы

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

В телефонном разговоре первый президент Казахстана также поздравил главу государства с Днем Победы.

«В телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обменялись сердечными поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в Кремле.

Ранее в субботу Путин поздравил ветеранов и всех россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и обратился к гражданам страны.

Кроме того, в выступлении перед Президентским полком на Соборной площади Кремля Путин подчеркнул, что армия и флот России верны традициям поколения победителей. Он пообещал выполнить все планы развития армии и флота России.