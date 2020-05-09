ВКС РФ получат установочную партию Су-57 в 2020 году

Москва, 9 мая. Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 перешли в финальную фазу, уже в 2020 году установочную партию Су-57 передадут Военно-космическим силам РФ. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По словам Борисова, Су-57 проходят «жесткие» испытания, проведено более 3,5 тысячи полетов. Самолет уже подтвердил почти все требования тактико-технического задания.

Установочная партия Су-57 в количестве двух единиц будет поставлена в ВКС РФ уже в текущем году.

«В 2020 году планируется поставить самолеты из установочной партии, в дальнейшем — существенно увеличить объемы», — сообщил Борисов.

Госконтракт на закупку Су-57 рассчитан на 76 самолетов для оснащения трех авиаполков. Борисов отметил, что контракт выполняется в соответствии с графиком.

В Минобороны РФ рассказали, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 с двигателем четвертого поколения в ВКС РФ запланированы до середины 2020-х годов, далее самолеты будут поставляться с двигателем пятого поколения

Ранее аналитики вьетнамского издания Soha сообщили, что истребители Су-57 трижды унизили американскую разведку на территории Сирии. Осенью 2015 года самолеты внезапно появились на авиабазе «Хмеймим», что стало настоящей неожиданностью для американской разведки.