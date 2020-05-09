Москва, 9 мая. Российские актрисы Ольга Кабо и Алика Смехова нарушили режим самоизоляции, отправившись в салон красоты.

Ольга Кабо опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе Аликой Смеховой в одном из столичных салонов красоты.

«Сегодня у меня день здоровья! Никогда нельзя забывать о себе... Ну, где еще? можно встретиться с подругои? Аликой Смеховой во время самоизоляции», — подписала фотографию Кабо.

Кабо и Смехова разозлили россиян походом в салон красоты. Пользователи Сети не оценили поведение актрис, назвав его легкомысленным и безответственным.

«А где самоизоляция? Странно! Как-то не ожидали от вас публикацию такого поступка. Салон красоты - это не поликлиника», — отмечает tani_mani555.

«А как же, самоизоляция?» — спрашивает averianova6864.

«Странно. Звезды рассказывают нам о том, как сидят дома, а сами в это время посещают салоны красоты», — негодует rumiantseva9549.

«В салон красоты можно, а фитнес зал нельзя! Не справедливо!» — отмечает milaky_60.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек скончались. Более 26 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.