Герой спецпроекта ФАН Кужильный в День Победы выступил в онлайн-марафоне «Память жива»

Герой специального проекта Федерального агентства новостей «Дед Победы» Алексей Кужильный встретил 75-летие Победы в Ясиноватой Донецкой области, но благодаря современным технологиям принял участие в молодежном онлайн-марафоне «Память жива» и рассказал об историческом Параде Победы на Красной площади в 1945 году, на котором он был. Ради этого 95-летнему ветерану пришлось освоить программу Zoom и наушники с гарнитурой.

Организаторы шестичасового марафона из всероссийского молодежного движения «Юнармия» узнали о ветеране от Федерального агентства новостей. Ранее движение «Юнармия» поддержало инициативу ФАН пригласить ветерана на парад Победы в Москву и направило свои письма в Минобороны РФ и администрацию президента.

Пандемия коронавируса помешала и проведению парада в Москве в сам День Победы, и поездке ветерана. Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия обязательно проведет и парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка», когда позволит ситуация. Но пока большинство праздничных мероприятий перешли в онлайн-формат, поэтому герой спецпроекта Федерального агентства новостей Алексей Кужильный познакомился с современными технологиями: через конференцию на платформе Zoom ветеран связался с ведущим марафона «Память жива» и по гарнитуре рассказал свою историю. Несмотря на почтенные 95 лет, Алексей Николаевич в ясном уме, отлично помнит детали событий 1945 года и уверенно говорит на камеру. Интервью провели в домашней обстановке — утром 9 мая Алексея Кужильного поздравили власти города, а после он вернулся к себе домой. Несмотря на относительно спокойную эпидемиологическую обстановку, в Ясиноватой берегут своих пожилых горожан, особенно со столь блистательным прошлым.

Онлайн-марафон «Юнармии» идет в течение шести часов на странице социальной сети «ВКонтакте». В нем уже выступили глава движения, летчик-космонавт Юрий Романенко, Борис Галкин, солист группы Burito Игорь Бурнышев, Илья Глинников, Родион Газманов, Сергей Сафронов, Василий Лановой, Леонид Якубович, Александр Маршал. Но самые почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны, живые свидетели и участники военных лет.

Федеральное агентство новостей присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые звучат в этот день и благодарит ветеранов за Победу.