Активисты в Ставрополе поздравили 97-летнего ветерана открыткой на асфальте

Ставрополь, 9 мая. Члены Молодежного парламента при Думе Ставропольского края поздравили ветерана Юлиану Харченко с Днем Победы.

Активисты нарисовали на асфальте огромную поздравительную открытку для 97-летней жительницы Ставрополя. Картина на асфальте появилась на улице Карла Маркса.

Ветеран-долгожительница увидела поздравление со своего балкона. Ей понравился подарок, который сделала молодежь.

Советские солдаты войск Закавказского фронта освободили Ставрополь от немцев 21 января 1943 года. Город находился под властью фашистов в течение 170 дней.

Ранее сообщалось, что активисты «Молодежки ОНФ» призвали россиян принять участие в акции «Свет Победы» и зажечь лампы в окнах в память о героях, которые отдали жизнь за мир на этой земле.