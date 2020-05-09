Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» и пообещал участникам акции, что мероприятие еще пройдет на Красной площади.

Глава государства обратился к россиянам, участвующим в акции «Бессмертный полк», которая регулярно проходит в стране с 2012 года. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал Путин на фоне портретов родных, участвовавших в войне.

Путин с портретами матери и отца. pic.twitter.com/DmrIchy2UF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 9, 2020

Из-за пандемии коронавируса праздничная программа ко Дню Победы была скорректирована. В частности, в городах России прошли авиационные парады, а традиционные были отменены, также изменился формат проведения «Бессмертного полка».

Ранее глава государства говорил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы, обязательно состоятся, в том числе парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка». Это случится, когда ситуация станет безопасна, указал Путин.